Пекин давно рассматривает Центральную Азию как границу по расширению торговли, безопасности энергетики и поддержанию стабильности, говорится в статье.

Китай ускоряет строительство долгосрочного центральноазиатского газопровода из Туркменистана, таким образом оставив российский трубопровод "Сила Сибири-2" позади.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайских чиновников.

"Пекин стремится укрепить связи с Центральной Азией в рамках своей инициативы "Пояс и путь", но спустя почти десять лет после начала строительства проект "Линия D" был заторможен сложными ценовыми переговорами и техническими препятствиями прокладки трубопровода, пересекающего еще три центральноазиатских страны. ", — сообщили чиновники КНР.

По словам китайских "нефтяных" чиновников, Москва своими попытками соединить свой второй трубопровод Сибири с Китаем, чтобы компенсировать падение продаж в Европе из-за украинской войны, предоставляет Пекину рычаг для продвижения центральноазиатского проекта.

Авторы издания считают, что Китай может заключить оба соглашения, чтобы "удовлетворить свои огромные долгосрочные потребности в газе, но предпочитает Туркменистан, поскольку Пекин давно рассматривает Центральную Азию как границу для расширения торговли, безопасности энергетики и поддержания стабильности в некогда неспокойной западной части".

Согласно данным китайской таможни, Китай платит примерно на 30% больше туркменского газа, поставляемого тремя трубопроводами от 2009 года, чем из России, которая начала транспортировать топливо из Восточной Сибири в конце 2019 года.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин премьер-министру России Михаилу Мишустину заявил, что Китай и Россия готовы твердо поддерживать друг друга в "основных интересах". В CCN полагают, что "Пекин бросает Москве экономический спасательный круг на фоне изоляции и санкций Запада".

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