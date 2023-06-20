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Си Цзиньпин дал Блинкену одно важное обещание относительно России

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Си Цзиньпин дал Блинкену одно важное обещание относительно России

Лидер Китая Си Цзиньпин дал госсекретарю США Блинкену одно важное обещание / Фото: Associated Press

Но, несмотря на заявление президента КНР, Соединенные Штаты предполагают, что Пекин может не сдержать обещания.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи пообещал государственному секретарю США Энтони Блинкену не предоставлять летальное оружие России.

Об этом заявил американский топ-дипломат по итогам переговоров, передает CNN.

Но, несмотря на такое заявление президента КНР, Соединенные Штаты остаются обеспокоены тем, что Пекин может не сдержать обещания и компании скрыто могут передать РФ оружие.

"Однако мы постоянно обеспокоены китайскими фирмами — компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным по этому поводу", — сказал Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен недавно находился с визитом в Китае и провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Блинкен — первое американское высокопоставленное должностное лицо, посетившее Пекин за последние 5 лет. Главным итогом по результатам переговоров госсекретарь США назвал то, что им, в принципе, удалось возобновить диалог.

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Дата публикации
Просмотры
4927
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