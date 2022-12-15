Си Цзиньпин давно увлекается Путиным: после 9 месяцев войны Китай углубляет отношения с РФ

В течение 9 месяцев полномасштабной войны России против Украины Китай занимал позицию "ни вашим, ни нашим". Но теперь лидер Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с РФ, что может свидетельствовать о том, что Пекин решил окончательно перейти на сторону РФ.

Об этом со ссылкой на политических советников Пекина сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

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Авторы влиятельного издания пишут, что лидер Китая "давно увлекается Путиным" и что он "удваивает ставку на президента РФ". Ожидается, что 69-летний китайский лидер посетит Москву в следующем году, вероятно после сессии законодательного собрания Китая в марте, недавно сообщил журналистам посол России в Пекине Игорь Моргулов.

План КНР предусматривает увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, усиление энергетического партнерства в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, например железные дороги и порты. В письменном заявлении МИД Китая говорится, что " Китай и Россия являются всесторонними стратегическими партнерами друг друга. Развитие двусторонних отношений основывается на принципах внесоюзничества, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны".

Решение Си углубить экономическое сотрудничество Китая и России называет "поворотом" в двусторонних отношениях стран, которые усилились непосредственно перед вторжением РФ в Украину и были "поставлены на паузу" спустя некоторое время.

"Партнерство Китая с Россией помогло оградить Москву от экономических последствий западных санкций, позволив лидеру Владимиру Путину продолжать свою войну. Россия и Китай проводят больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, что помогает оградить их от будущих санкций и ввести китайскую валюту в более широкое обращение", — отмечают журналисты WSJ.

Впрочем, эскалация войны в Украине в последнее время заставляет Китай придерживаться более сбалансированной позиции, ведь Китай все еще нуждается в западных технологиях и тесных связях с другими иностранными государствами, чтобы конкурировать с США.

Напомним, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый считает, что Китай занимает позицию, которая сейчас пользу России.

Китай призывают к усмирению России

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