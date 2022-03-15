Си Цзиньпин должен принять судьбоносное решение по Украине – Financial Times

Поддерживая Россию, Китай рискует вступить в открытую конфронтацию с западными странами.

Незадолго до вторжения России в Украину Владимир Путин встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. Вскоре после этого две страны объявили о партнерстве без ограничений, пишет редактор Financial Times.

Действительно ли нет ограничений для китайско-российского партнерства, станет ясно в ближайшие дни после сообщений о том, что Москва обратилась в Пекин с просьбой о военной помощи. Если Си удовлетворит эту просьбу, Китай фактически вступит в прокси-войну с США и странами НАТО, поддерживающими Украину. Это решение может означать конец глобализированной экономической системы, способствовавшей чрезвычайному подъему Китая за последние 40 лет.

Xi Jinping faces fateful decision on Ukraine https://t.co/NLaspZo87O Опубликовано в Financial Times (@FT) March 14, 2022

РФ и Китай разделяют глубокую враждебность к глобальному могуществу Америки. Но они подошли к своему соперничеству с США очень по-разному. Китай может позволить себе играть в «длинную игру», полагаясь на свое экономическое могущество, чтобы изменить глобальный баланс сил. Но Россия, находясь в более слабом экономическом положении, сыграла на грубой силе в Украине, пишет Financial Times.

"Теперь ставка Путина угрожает долгой игре Пекина. Китайские политики, возможно, предполагали возможный разрыв отношений с США, но благодаря России теперь они сталкиваются с конфронтацией с Западом по значительно ускоренному графику", — отмечает издание.

Если Китай поможет России обойти западные санкции, на него, вероятно, будут направлены вторичные санкции – о чем Джейк Салливан, советник США по национальной безопасности, обратится к китайскому Ян Цзечи во время встречи на этой неделе. Снабжение оружия российским военным подогрело бы призывы к западным санкциям против Китая, потребительскому бойкоту и отзыву компаний.

Короткая победоносная русская война устроила бы Китай. Наратив Пекина о неумолимом упадке американского могущества выглядел бы еще более достоверным. Возможно, была подготовлена ​​сцена для нападения Китая на Тайвань.

"Вместо этого россия увязла. Западный альянс был восстановлен, и США и их союзники обнародовали новый арсенал экономических санкций, которые будут выглядеть очень угрожающими в Пекине", – пишет редактор Financial Times.

Сейчас Китаю приходится переваривать новость о том, что в результате западных санкций Россия потеряла доступ к большинству своих иностранных резервов. Как отмечает экономист Барри Айхенгрин, одна из главных причин того, что страны держат иностранные резервы — «как военный ящик, который нужно использовать в геополитическом конфликте». Но Китай, владеющий крупнейшими в мире иностранными резервами, только что обнаружил, что может потерять доступ к своему военному сундуку за одну ночь.

Китай почти не самодостаточен ни энергией, ни продовольствием. Десятилетиями она волновалась из-за «Малаккской дилеммы» – угрозы того, что военно-морской флот США может блокировать Китай, перекрыв ключевые судоходные маршруты. Огромные инвестиции Китая в свой флот частично направлены на то, чтобы предотвратить такую ​​возможность. Теперь, однако, Пекин должен рассмотреть возможность того, что замораживание иностранных резервов страны, связанное с другими финансовыми санкциями, может быть столь же угрожающей, как и морская блокада.

"К сожалению, для Китая нет легкого выхода из этого. Очевидным решением было бы, чтобы она все больше торговала в своей собственной валюте — юани. Но Пекин уклонялся от того, чтобы сделать юани полностью конвертируемыми, опасаясь, что это приведет к дестабилизации бегства капитала ", – пишет редактор Financial Times.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун на встрече с главой Львовской ОВД Максимом Козыцким подтвердил готовность Китая помогать Украине.

Детали встречи Козицкий рассказал в Telegram.

По его словам, во время встречи Фань Сяньжун заверил, что Китай и дальше будет хорошей силой для Украины: как в экономическом, так и в политическом плане.