Си Цзиньпин окончательно дал понять, в чем его интерес.

Глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву допустил ошибку. Он навесил на диктатора РФ Владимира Путина "ярлык" на "княжение в Московии" еще на 6 лет.

Такое мнение высказал проживающий в Вашингтоне политолог и публицист Андрей Пионтковский во время эфира FreeДom.

"Си совершил очень серьезную ошибку — это даже почувствовала российская пропагандистская машина. Он же "назначил", дал Путину ярлык на шестилетнее княжение в Московии еще с 24-го до 30-го года", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что "это беспрецедентная дипломатическая практика – заявление, что он поддерживает его президентскую кандидатуру, не сомневается, что российский народ поддержит его президентскую кандидатуру на выборах".

По словам эксперта, интерес Си состоит в том, чтобы любой ценой держать у власти Путина.

"Ни в коем случае не допустить решительной победы Украины, в результате которой он потерял бы власть... он сдает Дальний Восток и Сибирь Китаю..." — утверждает Пионтковский.

Тем временем оккупанты оказались не готовы к выдаче ордера Международным уголовным судом на арест диктатора Владимира Путина.

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