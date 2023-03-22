Си Цзиньпин использовал переговоры с Путиным в свою пользу: в Bloomberg написали, что так и не получила РФ

Си Цзиньпин использовал визит в Россию, чтобы твердо выступить на стороне России против США.

Глава КНР Си Цзиньпин использовал два дня переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы продемонстрировать коалицию с Россией против США. В то же время китайский лидер разочаровал российского диктатора касательно увеличения импорта газа.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Китай колеблется в том, стоит ли идти на сближение с Россией. Об этом свидетельствует отсутствие прогресса в заключении крупных энергетических соглашений, а также конкретики в других областях экономического сотрудничества этих стран.

"План Си заключается в поиске баланса. Он хочет, чтобы Россия выжила, но не хочет, чтобы КНР считали государством, полностью поддерживающим РФ", — отметил специалист по китайской политике Городского университета Гонконга (City University of Hong Kong) Дуншу Лю.

По его словам, проблема для Си состоит в том, что окажись Россия в разгар войны в невыгодном положении и потребуй экономической и военной поддержки Китая, чтобы выжить, ему придется сделать окончательный выбор.

"В совместных заявлениях глав, опубликованных после их переговоров, содержалось много тезисов, которые на фоне политики США Китай давно обнародовал. Оба лидера пообещали предотвратить "цветные революции", призвали к расследованию взрыва газопровода "Северный поток", выразили обеспокоенность планами США и Великой Британии сотрудничать с Австралией по ядерным подлодкам и призвали НАТО уважать "разнообразие цивилизаций", — говорится в материале.

Напомним, политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Си Цзиньпин допустил очень серьезную ошибку в отношении Путина. По его словам, глава КНР "назначил Путина на шестилетнее княжение в Московии еще с 24 до 30 года".

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