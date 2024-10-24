Си Цзиньпин на саммите у Путина второй раз заявил о необходимости прекратить войну

В четверг, 24 октября, лидер Китая Си Цзиньпин на проходившем в российской Казани саммите БРИКС вновь заявил о необходимости как можно быстрее добиться деэскалации "военного конфликта" в Украине и проложить путь к его политическому урегулированию.

Об этом сообщает The Moscow Times, цитируя заявления китайского лидера.

"Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно быстрее добиться деэскалации ситуации", — сказал в своем выступлении на пленарном заседании Си Цзиньпин.

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После этого китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают как "первая фаланга" Глобального Юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и достичь всеобщей безопасности".

Упомянутая Си Цзиньпином мирная инициатива Китая и Бразилии предусматривает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боевых действий.

Украинский лидер Владимир Зеленский считает китайско-бразильскую инициативу "деструктивной", поскольку она предусматривает потерю Украиной оккупированных территорий. Украина настаивает на урегулировании посредством "формулы мира", которая предусматривает отведение российских войск на границы 1991 года.

Накануне, 23 октября Си Цзиньпин также в рамках саммита БРИКС призвал отказаться от "подливки масла в огонь" и втягивания в войну в Украине третьих стран. Это заявление прозвучало на фоне информации о возможном участии в войне на стороне России солдат из Северной Кореи.

Напомним, накануне КНДР принялась опровергать обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в отправке войск в Россию для участия в войне. В Пхеньяне назвали это "безосновательными стереотипными слухами".

Однако в Пентагоне сообщили, что имеют доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Правда, пока США неизвестно, что именно эти военные там делают.

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