Си Цзиньпин нашел замену Путину: эксперт назвал, кто может стать новым президентом России

Впрочем, эксперт не исключает, что кандидаты взамен Путина могут быть разными.

Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что к власти после Владимира Путина придет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.

Такое мнение он высказал для 24 канала.

Как добавил Клочок, лидер КНР уже встречался с потенциальным преемником Путина.

"Есть другой преемник, сформировавшийся за эти два года – это премьер-министр. И на него может согласиться и сам Путин. Я имею в виду Мишустина. Да, в той части есть простое обоснование – экономическое сотрудничество. Глава правительства будет ехать в Китай, чтобы подписывать, возможно, вместе с Путиным проект "Сила Сибири 2" не в России, а в Пекине на условиях Пекина, чтобы Россия привезла туда газ", – сообщил он.

Впрочем, эксперт не исключает, что кандидаты взамен Путина могут быть разными. Так что ни один сценарий нельзя недооценивать.

Напомним, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал, что в Кремле активно ищут Путину замену.

"Такого никто не мог вообразить" - отношения Китая и России зависят от Украины

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