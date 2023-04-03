Си Цзиньпин не признал Курильские острова частью Японии во время переговоров с Путиным в Москве

Пекин пересмотрел свою позицию по поводу принадлежности Курильских островов Японии. В КНР заявляют о "нейтральных" взглядах на эту тему.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на собственные источники.

Информагентство отмечает, что глава КНР Си Цзиньпин не признал Курильские острова частью Японии во время недавних переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Он "не поддерживает ни одну сторону" в этом споре.

Напомним, что нынешний глава Китая изменил позицию своей страны, которой она придерживалась в течение 60 лет. В 1964 году китайский лидер Мао Цзэдун признавал четыре спорных острова Курил территорией Японии. Тогда он публично заявил Социалистической партии Японии, что Курильские острова "нужно вернуть им".

Стороны должны были разрешить споры о владении островами дипломатическим путем. Однако после введения Японией санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину теперь это нелегко.

Москва при поддержке Пекина будет более настойчивой по отношению к своим территориальным посягательствам.

До сих пор правительство КНР публично не провозглашало свою позицию в отношении Курилов, хотя и считало их японскими. Даже на картах китайского производства спорные острова имели отметку "оккупированные Россией".

Ранее стало известно, что РФ разместила ракетные комплексы "Бастион" на Курильских островах.

Также напомним, что Россия отказалась от переговоров с Японией по поводу южных Курильских островов. Спор между Москвой и Токио не урегулирован от завершения Второй мировой войны.

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