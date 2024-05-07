Си Цзиньпин пообещал "никогда не забыть" бомбардировки НАТО посольства Китая в Белграде

Заявление Си Цзиньпиня усугубляет разногласия во взаимоотношениях между США и КНР.

Президент КНР Си Цзиньпин пообещал "никогда не забыть" смертоносную бомбардировку НАТО посольства Китая в Белграде.

Об этом он заявил в ходе европейской поездки, пишет Bloomberg.

Как отмечается, заявление Си Цзиньпиня усугубляет разногласия во взаимоотношениях между США и КНР.

"Двадцать пять лет назад НАТО дерзко разбомбило посольство Китая в Югославии, убив трех китайских журналистов. Мы никогда не должны забывать и не позволим повторение такой трагической истории", — сказал Си Цзиньпинь.

Во время бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году американские ракеты убили трех китайских журналистов во время удара, который Белый дом позже назвал ошибкой и списал на неисправные карты. Это событие вызвало широкие антиамериканские протесты в Китае и укрепило недоверие Пекина к возглавляемым США группам, таким как Организация Североатлантического договора.

Прибытие Си Цзиньпина в Сербию ровно через четверть века после взрыва является частью трехэтапного тура, включающего остановки во Франции и Венгрии. Китайский лидер пытается убедить европейские страны, что огромная экономика его страны слишком велика, чтобы от нее отвлечься, поскольку Брюссель запускает серию торговых расследований и соглашается с Вашингтоном по поводу беспокойства относительно дешевого экспорта Китая и предполагаемых рисков национальной безопасности.

В дополнение к политическому театру Си будет в Европе в тот же день, когда российский диктатор Путин вступит на свой пятый срок, поскольку в Западной Европе растет обеспокоенность его войной в Украине.

Критика Си по отношению к НАТО помогает объяснить, почему его правительство поддерживало Кремль после его вторжения. Китайские официальные лица неоднократно упоминали о бомбардировках Белграда в последние годы, когда Пекин демонстрировал солидарность с позицией России, что агрессия НАТО на ее границах обусловила необходимость войны.

Напомним, что Китай подозревается в массовой кибератаке на базу данных Вооруженных сил Британии.

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