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Си Цзиньпин предлагает "старому другу" Путину строить "новый мировой порядок"

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Си Цзиньпин предлагает "старому другу" Путину строить "новый мировой порядок"

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в Пекине 18 октября 2023 года / Фото: Associated Press

Китайский лидер в своем выступлении не упомянул о войне в Украине или нападении ХАМАС на Израиль, но намекнул на "изменения в глобальном лидерстве".

В среду, 18 октября, лидер КНР Си Цзиньпин на проходящем в Пекине международном саммите "Один пояс, один путь" представил свое видение обновленного мирового порядка и назвал "почетного гостя" форума президента РФ Владимира Путина своим "старым другом".

Об этом сообщает CNN.

Си Цзиньпин в своем выступлении не упомянул о войне в Украине или нападении ХАМАС на Израиль, однако намекнул на то, что в глобальном лидерстве происходят изменения. При этом он отметил, что с точки зрения Китая эти процессы являются положительными.

Лидер КНР вновь говорил об осуждении "односторонних санкций, экономического принуждения, разрыва и нарушения цепочек снабжения", а также отверг "идеологическую конфронтацию, геополитическое соперничество и блочную политику".

После окончания торжественной церемонии Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с Путиным назвал его "старым другом", приветствовал углубление политического доверия между странами и их "тесную и эффективную стратегическую координацию".

Издание Bloomberg уточнило, что Си Цзиньпин на встрече с Путиным также заявил, что Китай поддерживает усилия Москвы по "защите своего национального суверенитета и интересов развития".

Китайский лидер сказал, что углубление связей между Китаем и Россией является не временным, а долгосрочным решением, Пекин стремится сотрудничать с Москвой для обеспечения зерновой и энергетической безопасности, а также хочет как можно скорее увидеть "значительный прогресс" в газопроводе между обеими странами, который будет проходить через Монголию.

Путин приглашен на саммит в качестве "почетного гостя", поскольку РФ не вовлечена в проект "Один пояс, один путь". В своем выступлении на открытии форума сразу после Си Цзиньпина президент государства-агрессорки выразил поддержку "флагманской внешнеполитической инициативе лидера Си", которая, по его словам, "направлена на формирование более справедливого, многополярного мира", и подчеркнул общность подходов Москвы и Пекина к "уважению цивилизационного разнообразия и праву каждого государства на свою собственную модель развития".

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября для участия в форуме "Один пояс, один путь". В столицу Китая также прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Дата публикации
Просмотры
2512
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