Си Цзиньпин прибывает в Россию на переговоры с Путиным: все подробности (обновляется)

По результатам переговоров зависимость Кремля от Китая может усилиться.

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибывает в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня.

Си Цзиньпин – первый, кто встречается с Путиным после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

По мнению экспертов, Си Цзиньпин, благодаря этим переговорам, хочет усилить политическую, экономическую и технологическую зависимость путинского режима от КНР.

ТСН.ua внимательно следит за визитом китайского лидера в режиме онлайн.

10:50 Более 50 легковых автомобилей и микроавтобусов ожидают прилета Си Цзиньпина и его делегации на Киевском шоссе возле аэропорта "Внуково-2", машины продолжают прибывать.

09:03 Самолет китайского лидера приближается к Москве, свидетельствуют данные с портала flightradar24.

В преддверии визита глава КНР Си Цзиньпин опубликовал статью в "Российской газете", а президент РФ — в китайской "Жэньминь Жибао". Обе статьи были посвящены развитию отношений между Пекином и Москвой, а также войне РФ против Украины, которую Путин и Си называют "кризисом".

В частности, Путин поблагодарил за "взвешенную линию в связи с происходящими в Украине событиями", приветствовал "готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса" и заявил о готовности к "политико-дипломатическому урегулированию". Ответственность за войну в Украине Путин возложил на страны Запада и НАТО, а санкции против России назвал "нелегитимными". Также он утверждает, что НАТО "старается предоставить своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион".

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что КНР "прилагает активные усилия для содействия примирению". Китайский лидер напомнил о "мирном плане" КНР, созданном якобы "с учетом рациональных беспокойств всех сторон".

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к крепкому миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, общей и устойчивой безопасности, будут продолжать диалог и консультации в равноправном, здравомыслящем и прагматичном ключе", — пишет Си Цзиньпин в своей статье.

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