"Си Цзиньпин приехал спасать Путина": что эксперты говорят о визите лидера КНР в Россию

Лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Россию 20 марта на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить "мирный план" КНР по завершению войны в Украине.

Как Китай воспользуется затруднительной ситуацией, в которой оказалась РФ, что предлагает Си Цзиньпин кремлевскому диктатору и какую цель преследует – ТСН.ua собрал мнения экспертов по поводу визита лидера КНР в Москву.

Путин нарушил планы Си Цзиньпина

Китай боится поражения России в войне во время предстоящего контрнаступления украинской армии.

Об этом рассказал редактор информпортала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

"Китай — это холодный, спокойный "красный дракон", который выжидал свое время. Путин нарушил это", — заявил он.

По словам эксперта, Россия нужна Китаю "как огромная бензоколонка". Также Пекин обеспокоен судьбой полумиллиона китайцев, проживающих в российских приграничных городах.

Как отметил Фараджаллах, Китай планировал "сформировать свой "Варшавский договор" против НАТО, но этот план нарушил Путин из-за глупости и поспешности".

"Сейчас этот визит, чтобы Китай не дал России проиграть. Пропаганда говорит, что российская армия сильна, но китайская разведка серьезно проникла в российскую армию, знает реальное состояние российской армии, понимает, что Россия может проиграть на контрнаступлении, которое ВСУ готовят весной и летом .Тогда Запад будет диктовать условия, а Китай потеряет возможного младшего союзника", — объяснил он.

Как отметил эксперт, Пекин будет предлагать Западу торги под видом инициативы "за мир": "Китай будет говорить — я могу на Путина нажать, чтобы остановил стрельбу, давайте переговоры".

"Двойная позиция" КНР

Политический эксперт Владимир Фесенко прогнозирует, что Китай в отношениях с Россией будет сохранять двойственность позиции.

"Китай маску сбрасывать не будет. Двойственность позиции Китая на данный момент и на ближайшую перспективу будет сохраняться. Свое политическое партнерство и даже военное партнерство у Китая с Россией есть. Но за год войны они России почти не помогали. Россияне даже обижались на Китай – как же так, мы же союзники. Китай будет действовать в собственных интересах. То, что они публично изъявили желание быть "миротворцем" — это реально, но в китайском стиле", — говорит политолог.

По мнению Фесенко, китайцы чувствуют, что "война между Россией и Украиной выходит на стадию кульминации, а возможно и на финишную прямую".

"Им нужно вступить в игру. Если война будет завершаться, начнут вокруг финального этапа договариваться – на каких условиях мир, о чем сделка. В игре будут Турция, Штаты, Европейский Союз – как же без Китая? Китай претендует на глобальное лидерство и он должен быть в игре", – считает он.

Как прогнозирует эксперт, Китай будет "действовать по ситуации, если нужно — будут в какой-то мере помогать России".

По его словам , не в интересах Китая, чтобы Кремль проиграл, поскольку они рассматривают эту войну в контексте противостояния с США. В то же время ослабление России КНР тоже может использовать в свою пользу.

Спасение Путина и "мягкое поражение"

Политолог Андрей Пионтковский считает, что Си Цзиньпин пытается спасти Путина от разгрома в войне и обеспечить ему "мягкое поражение", которое Кремль "смог бы продать своему глубинному народу как почетную ничью".

"Он хочет обеспечить ему какую-то мягкую версию поражения-возвращения к линии 23 февраля 2022 года, чтобы он удержался у власти. Ему это важно, потому что Путин ведет политику на сдачу позиции, 15 лет на сдачу экономических политических позиций на Дальнем Востоке, в Сибири, и Китай она устраивает. После сокрушительного поражения России Путина не удержится и любой человек, который придет пересмотреть политику Путина ползать перед Китаем. Поэтому Си важно удержать Путина у власти, а для этого надо ему дать вылезти из украинской ситуации", — объяснил политолог в эфире канала "Freeдом".

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