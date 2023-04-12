Си Цзиньпин призвал армию усилить подготовку к реальным боевым действиям

По его словам, "необходимо усилить образование и управление войсками".

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал свою Народно-освободительную армию усилить подготовку, ориентированную на реальные боевые действия.

Заявление главы КНР цитирует китайское государственное правительственное агентство "Синьхуа".

Отмечается, что Си якобы дал такое указание во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК. Там он в частности проверял Военно-Морские силы.

"Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах", — заявил китайский лидер.

По его словам, для ускорения формирования реальных возможностей войска необходимо "энергично развивать новые боевые силы и средства".

"Необходимо усилить образование и управление войсками, чтобы обеспечить безопасность и стабильность войск. Все уровни, особенно руководящие кадры. Надо обучать офицеров и солдат постоянному созданию новой ситуации в строительстве Военно-Морского флота на Южной зоне боевого командования", — отметил Си Цзиньпин.

Напомним, в Китае объявили трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей. Вскоре ведомство непризнанного Тайваня заявило, что, в частности, над проливом зафиксировали 42 китайских самолета.

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