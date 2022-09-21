Си Цзиньпин призвал войска Китая готовиться к настоящим боевым действиям

Лидер Китая Си Цзиньпин объявил, что народная освободительная армия КНР должна сфокусироваться на подготовке к участию в боевых действиях.

Си Цзиньпин также направил ряд соответствующих указаний.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно сообщению, в Пекине прошел семинар по нацобороне и военной реформе. Участниками стали члены Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин, также находящийся в должности главы Центрального военного совета КНР, направил участникам семинара ряд указаний.

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В одном из указаний китайского лидера говорится, что вооруженные силы страны должны сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.

Си Цзиньпин также заявил, что необходимо твердо придерживаться путей воплощения ранее определенных целей военной реформы.

Напомним, ранее в МИД Китая прокомментировали объявление в России частичной мобилизации. В ведомстве призвали Украину и Россию найти способ мирного урегулирования войны.

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