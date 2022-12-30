Си Цзиньпин проигнорировал призыв Путина усилить сотрудничество между армиями РФ и Китая

Путин также пожаловался Си Цзиньпину на страны Запада, которые экономически и политически изолировали Россию

В ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином российский президент-террорист Владимир Путин заявил, что РФ нацелена на укрепление сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Но в ответ услышал тишину от президента Китая.

О результатах переговоров двух президентов сообщает пресс-служба Кремля.

"Особое место во всем комплексе российско-китайских отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах", — сказал Путин, добавив, что отношения РФ и Китая являются лучшими за всю историю.

Между тем, лидер КНР заявил об усилении сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и политической сфере. Об укреплении военного партнерства Си Цзиньпин проигнорировал.

"Китай и Россия в условиях нестабильной ситуации в мире должны сохранять "стратегический акцент" на двустороннем сотрудничестве", – сказал президент Китая.

Как пишет Радио Свобода, глава Кремля выступил с критикой стран Запада, экономически и политически изолировавших Россию из-за ее вторжения в Украину, и выразил намерение укреплять связи с Китаем.

Отношения Китая с Россией после вторжения Путина в Украину

После вторжения России в Украину Пекин заявил о своем нейтралитете. Китай уже десять месяцев называет войну Путина "кризисом", не предпочитая ни одной из сторон. Впрочем, планируют углубить связи с Москвой в 2023 году.

Напомним, ранее посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину поставило КНР "в очень сложное положение". Он подчеркнул, что китайские власти не хотят "избирать между друзьями" — Украиной и Россией.

Китай призывают к усмирению России

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