Си Цзиньпин сделал важное заявление о войне в Украине

Китай будет продолжать работу над политическим решением войны в Украине.

Об этом глава Китая Си Цзиньпин заявил 9 сентября после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Сторе, передает breakingthenews.

По словам главы КНР, Пекин "будет способствовать миру и диалогу" и будет продолжать помогать в поиске политического решения войны между Россией и Украиной.

Си сказал, что Китай поощряет все усилия, направленные на мирное разрешение конфликта. Он выразил надежду, что все стороны "накопят благоприятные условия для политического разрешения кризиса путем диалога".

Напомним, что на днях Южно-Африканская Республика поддержала мирный план Китая и Бразилии для прекращения войны России против Украины.

Так называемый мирный план двух стран предполагает проведение переговоров между Россией и Украиной с участием обеих стран как единственного способа разрешения конфликта.

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