Си Цзиньпин сообщил, при каком условии поддержит мирную конференцию по Украине

Глава КНР Си Цзиньпин отметил, что на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях.

Пекин выступит в поддержку проведения международной конференции по украинскому урегулированию, если за проведение такой встречи выступят и Киев, и Москва.

Об этом, заявил в понедельник, 6 мая, глава КНР Си Цзиньпин, передает "Интерфакс".

"Мы выступаем за проведение, когда это будет возможно, международной мирной конференции, которую поддержат и Украина, и Россия", – сказал он, выступая перед прессой после переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляцию мероприятия вел Елисейский дворец.

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Си Цзиньпин добавил, что на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях. На ней, по его мнению, "нужно справедливо рассмотреть все варианты урегулирования".

Кроме того, Си Цзиньпин поддержал идею прекращения вооруженных конфликтов во время летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Напомним, ранее в Швейцарии заявили, что представителей Российской Федерации не приглашали на первый Глобальный саммит мира в июне, однако "мирный процесс без России немыслим".

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