Си Цзиньпин встретился с бизнесменами Китая, на которых ранее жестко давил: что изменилось

Президент КНР встретился также с основателем Alibaba, ранее испытавшим жесткие ограничения со стороны властей после критики финансовой политики страны.

Президент Китая Си Цзиньпин встретился с ведущими предпринимателями государства. Такая мера является сигналом к изменениям политики Пекина по отношению к частному сектору после нескольких лет давления на технологические компании.

Об этом сообщает Financial Times.

Во время встречи с главой КНР присутствовал и основатель Alibaba Джек Ма, ранее попавший под жесткие ограничения со стороны властей после критики финансовой политики Китая. Как говорится в сообщении издания, Джек Ма явился одним из первых. Кроме Ма, с президентом КНР встретились также руководители китайских техногигантов, в частности председатель Huawei Рен Чжэнфей, основатель Meituan Ван Син, руководитель Tencent Пони Ма и руководитель CATL Робин Зенг.

Отметим, еще недавно Пекин осуществлял жесткие проверки технологических компаний, что повлияло на доверие инвесторов и потребителей. В настоящее время власти хотят улучшить условия для бизнеса после кризиса с недвижимостью в КНР.

Си Цзиньпин уже использовал подобные встречи, чтобы обещать поддержку предпринимателям. Однако пока неясно, действительно ли власти готовы смягчить контроль над частным сектором.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Си Цзиньпином и российским руководителем Владимиром Путиным.

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