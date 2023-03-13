Си Цзиньпин заявил о необходимости противостоять "сепаратистской деятельности" Тайваня

Ранее Си не исключал применения силы против Тайваня.

Лидер Китая заявил, что его страна должна "продвигаться к воссоединению" с Тайванем. Речь идет, будто о "мирном пути".

Об этом Си Цзиньпин сообщил во время выступления на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), цитирует The Guardian.

По его словам, Пекину необходимо "национальное воссоединение и сущность национального возрождения". Си считает воссоединение с Тайванем "целью всех китайцев".

Также читайте Третий срок Си Цзиньпина: что Украине нужно знать о Китае до 2027 года

В то же время, по его мнению, необходимо противодействовать "внешним силам и сепаратистской деятельности Тайваня за независимость".

"Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности Тайваня за независимость. Мы должны неукоснительно продвигать дело национального возрождения и воссоединения", — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что необходимо "способствовать мирному развитию отношений по обе стороны пролива" — ранее глава КНР не исключал применения силы против Тайваня.

Также во время выступления Си отметил необходимость укрепить армию и сделать ее "большой стальной стеной".

Что известно об обострении между Тайванем и Китаем

Президент Тайваня осенью прошлого года предупреждала, что вторжение Китая на Тайвань может произойти уже в ближайшее время.

Глава МИД Тайваня заявил, что Китай вторгнется на остров в 2027 году.

Бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько считает, что война РФ против Украины – это якобы часть глобального плана Китая. По его мнению, Пекин хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.

Западные аналитики объяснили, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в поддерживаемом США конфликтом с Тайванем.

В то же время Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

А в Китае заявили о желании улучшить отношения с США.

Читайте также: