Си Цзиньпин заявил о необходимости противостоять "сепаратистской деятельности" Тайваня

Ранее Си не исключал применения силы против Тайваня.
Лидер Китая заявил, что его страна должна "продвигаться к воссоединению" с Тайванем. Речь идет, будто о "мирном пути".
Об этом Си Цзиньпин сообщил во время выступления на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), цитирует The Guardian.
По его словам, Пекину необходимо "национальное воссоединение и сущность национального возрождения". Си считает воссоединение с Тайванем "целью всех китайцев".
В то же время, по его мнению, необходимо противодействовать "внешним силам и сепаратистской деятельности Тайваня за независимость".
"Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности Тайваня за независимость. Мы должны неукоснительно продвигать дело национального возрождения и воссоединения", — заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что необходимо "способствовать мирному развитию отношений по обе стороны пролива" — ранее глава КНР не исключал применения силы против Тайваня.
Также во время выступления Си отметил необходимость укрепить армию и сделать ее "большой стальной стеной".
Что известно об обострении между Тайванем и Китаем
Президент Тайваня осенью прошлого года предупреждала, что вторжение Китая на Тайвань может произойти уже в ближайшее время.
Глава МИД Тайваня заявил, что Китай вторгнется на остров в 2027 году.
Бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько считает, что война РФ против Украины – это якобы часть глобального плана Китая. По его мнению, Пекин хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.
Западные аналитики объяснили, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в поддерживаемом США конфликтом с Тайванем.
В то же время Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.
А в Китае заявили о желании улучшить отношения с США.
Читайте также:
- Ситуация накаляется: самолеты Китая вошли в зону ПВО Тайваня
- Китай провел военные учения со стрельбами у берегов Тайваня из-за "провокации" США
- Красная линия в отношениях США и Китая: Си Цзиньпин предупредил Байдена о Тайване