Китайский лидер Си Цзиньпин обнародовал грандиозный план развития Центральной Азии. Таким образом, Пекин перетягивает на себя руководящую роль в регионе, который традиционно был сферой влияния Российской Федерации.

Об этом Си сказал в своем выступлении на саммите Китай – Центральная Азия, сообщает Reuters.

КНР готова координировать свои стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По словам Си, Пекин будет способствовать модернизации всех. Благодаря чему страны будут совместно развивать "парадигму глубоко взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества".

"Этот саммит придал новый импульс развитию и возрождению шести стран и придал сильную положительную энергию региональному миру и стабильности", — сказал китайский лидер.

Издание пишет, что Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в богатом ресурсами регионе. В свою очередь, Москва сосредоточилась на войне в Украине. Соединенные Штаты Америки также уменьшили свое присутствие в регионе, выведя свои войска из Афганистана.

Между тем, пять бывших республик Советского Союза с сетью торговых коридоров предлагают Китаю альтернативные маршруты для перевозки топлива, продовольствия и других товаров в случае сбоев в других местах. Отмечается, что обещания о поддержке и сотрудничестве на этом саммите будут контрастировать с негативным имиджем Китая на проходящем в Японии саммите лидеров "Большой семерки".

По словам Си Цзиньпина, КНР и страны Центральной Азии должны укреплять доверие и предлагать "четкую и решительную поддержку" в таких основных интересах как суверенитет, независимость, национальное достоинство и долгосрочное развитие. Мол, Пекин готов помочь государствам бывшего СССР "улучшить их правоохранительную деятельность, безопасность и обороноспособность".

Си пообещал, что КНР готова обновить двусторонние инвестиционные соглашения и увеличит объем трансграничных грузовых перевозок с регионом. Мол, это побуждает финансируемые Китаем предприятия в Центральной Азии, создавать больше рабочих мест, строить склады и запускать специальные поезда, направленные на развитие туризма.

"Для укрепления нашего сотрудничества и развития Центральной Азии Китай предоставит странам Центральной Азии в общей сложности 26 млрд юаней (3,8 млрд долларов) финансовой поддержки и грантов", — сказал Си.

По словам Си сказал, что строительство линии D газопровода Китай-Центральная Азия должно быть ускорено. Он призвал увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество в рамках промышленных цепочек и активизировать сотрудничество в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии.

В более долгосрочной перспективе Китай поддерживает строительство международного транспортного коридора через Каспийское море и усилит строительство транспортных узлов грузовых поездов Китай-Европа, сказал Си Цзиньпин.

Как сообщалось, российский президент-диктатор Владимир Путин готовит сюрприз для Китая на Дальнем Востоке. Так, призвал губернатора Амурской области РФ Василия Орлова засеять Дальний Восток соевыми плантациями для дальнейшей продажи этой сельхозпродукции в Китай.

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