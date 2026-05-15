Си предложил Трампу помощь для разблокирования Ормузского пролива
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил США помощь в разблокировании судоходство в Ормузском проливе на фоне конфликта с Ираном.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.
Американский лидер заверил, что Си Цзиньпин заинтересован в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
«Президент Си хотел бы, чтобы сделка состоялась. И он предложил помощь, сказав: „Если я могу чем-то помочь, я хотел бы помочь“, — заявил Трамп.
По его словам, Китай заинтересован в сохранении свободного судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
Трамп пояснил, что Пекин поддерживает контакты с Тегераном, поскольку закупает значительные объемы иранской нефти.
В то же время Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, добавил американский президент.
«Это очень серьезное заявление», — подытожил он.
Напомним, Си Цзиньпин неожиданно стал на сторону Трампа в вопросе иранской угрозы.