Си призвал США быть партнерами, а не соперниками: что сказал перед встречей с Трампом

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Лидер Китая Си Цзиньпин в начале государственного визита в США призвал Вашингтон и Пекин отказаться от восприятия друг друга исключительно как соперников.

Соответствующее заявление он сделал по прибытии в Вашингтон 23 сентября, сообщает Associated Press .

Реклама

"Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками", - заявил Си.

Реклама

По его словам, стремление Китая к "национальному возрождению" и лозунг Дональда Трампа Make America Great Again могут сосуществовать, а два государства способны способствовать успеху друг друга.

Си также призвал стороны двигаться навстречу друг другу и формировать стабильные отношения, в которых будет преобладать сотрудничество, конкуренция будет оставаться контролируемой, а разногласия — управляемыми.

Государственный визит китайского лидера в США продлится с 23 по 25 сентября. Си прибыл по приглашению президента США Дональда Трампа, лично встретившего его в аэропорту близ Вашингтона.

Формальные переговоры Трампа и Си запланированы на четверг. Ожидается, что среди основных тем будут торговые отношения, технологическое соперничество и международная безопасность. AP также сообщает, что стороны должны продлить действующее торговое перемирие до 10 января.

Реклама

Ранее мы писали о том, что о роли Си Цзиньпина : Зеленский говорил с Трампом за закрытыми дверями

Новости партнеров