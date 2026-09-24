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Си призвал США быть партнерами, а не соперниками: что сказал перед встречей с Трампом
Лидер Китая Си Цзиньпин по прибытии в Вашингтон заявил, что Китай и США должны строить отношения на партнерстве, а конкуренцию удерживать в определенных пределах.
Лидер Китая Си Цзиньпин в начале государственного визита в США призвал Вашингтон и Пекин отказаться от восприятия друг друга исключительно как соперников.
Соответствующее заявление он сделал по прибытии в Вашингтон 23 сентября, сообщает Associated Press .
"Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками", - заявил Си.
По его словам, стремление Китая к "национальному возрождению" и лозунг Дональда Трампа Make America Great Again могут сосуществовать, а два государства способны способствовать успеху друг друга.
Си также призвал стороны двигаться навстречу друг другу и формировать стабильные отношения, в которых будет преобладать сотрудничество, конкуренция будет оставаться контролируемой, а разногласия — управляемыми.
Государственный визит китайского лидера в США продлится с 23 по 25 сентября. Си прибыл по приглашению президента США Дональда Трампа, лично встретившего его в аэропорту близ Вашингтона.
Формальные переговоры Трампа и Си запланированы на четверг. Ожидается, что среди основных тем будут торговые отношения, технологическое соперничество и международная безопасность. AP также сообщает, что стороны должны продлить действующее торговое перемирие до 10 января.
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