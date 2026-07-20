Си Цзиньпин хочет жестко регулировать ИИ: что он предлагает

Си Цзиньпин хочет регулировать ИИ / © Associated Press

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Лидер КНР Си Цзиньпин выступил за усиление контроля и международное сотрудничество в области искусственного интеллекта. Во время своей речи глава КНР Си Цзиньпин отметил огромный потенциал этой технологии для мировой экономики, и призвал разработать строгие механизмы безопасности для предотвращения возможных рисков.

Об этом сообщает The Register.

Си Цзиньпин хочет, чтобы системы чрезвычайного реагирования контролировал искусственный интеллект

Пекин активно формирует собственную повестку дня в сфере глобального регулирования искусственного интеллекта. Глава Китая призвал соблюдать принцип открытости и объединять усилия для развития отрасли:

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«Как новый двигатель мирового экономического роста и ускоритель изменения факторов роста, искусственный интеллект переходит из цифрового мира в физический. Мы должны использовать эту редкую историческую возможность, чтобы поощрять открытое программное обеспечение, открытость, сотрудничество и обмен», — заявил Си Цзиньпин.

Вместе с тем он обратил внимание на то, какие угрозы может нести неконтролируемое распространение ИИ. По его мнению, технологии должны оставаться под наблюдением человека. В КНР будут заниматься созданием соответствующей нормативно-правовой базы, средств мониторинга и систем экстренного реагирования:

«Мы должны серьезно относиться к разным типам неотделимых и вторичных рисков, которые может вызвать ИИ. Мы должны ввести законы и нормативные акты, системы технологического мониторинга, раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы усилить линию безопасности, предотвратить злоупотребления и злонамеренное использование, а также обеспечить постоянный контроль ИИ человеком».

Китайский лидер также предостерег от злоупотребления понятием национальной безопасности в сфере высоких технологий и призвал воздерживаться от действий, когда безопасность одной страны ставит под угрозу интересы других.

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Для этого лидер КНР инициировал создание Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). В ее состав уже вошли 29 государств, среди которых Индонезия, Малайзия, Россия, Пакистан, Бразилия и ЮАР. Ожидается, что новая структура будет помогать преодолевать цифровой разрыв и способствовать обмену опытом.

«Искусственный интеллект — это бесценный актив, олицетворяющий коллективную мудрость человечества», — заключил Си Цзиньпин.

Китай тренируется бить по кораблям и базам США

Напомним, Китай соорудил в пустыне Такла-Макан точные полноразмерные макеты американских военных кораблей, истребителей, объектов Тайваня, а также его правительственных структур и президентского дворца.

Опубликованные спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Пекин использует эти копии как мишени для отработки высокоточных ракетных ударов и возможного нападения на Тайбэй.

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Эксперты отмечают, что невероятная точность макетов указывает на направленность действий против конкретных противников, а не на общее развитие военно-технического потенциала.

Кроме практических тренировок, это служит сигналом для Японии, США и Тайваня относительно готовности Китая наносить удары по их базам и захватывать тайваньскую столицу в случае вмешательства в конфликт.

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