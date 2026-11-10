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Категория
Мир
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Си Цзиньпин может использовать Украину и Иран в качестве подтверждения упадка Запада — экс-руководитель MI6

Развитие событий в Украине и на Ближнем Востоке может влиять не только на региональную безопасность, но и на стратегические расчеты Китая по Тайваню.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Си Цзиньпин может использовать Украину и Иран в качестве подтверждения упадка Запада — экс-руководитель MI6

Пекин может увидеть слабость Запада через Украину и Иран

Глава КНР Си Цзиньпин внимательно следит за развитием войны в Украине и ситуацией вокруг Ирана. Если Китай решит, что Запад, в частности США, не имеет достаточной решительности противостоять таким режимам, как российский и иранский, это может усилить в Пекине убеждение об упадке западного влияния.

Об этом заявил бывший руководитель британской разведывательной службы MI6 Ричард Мур, передает ClashReport .

По его словам, Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за происходящим в Украине и вокруг Ирана.

Мур предостерег, что если китайский лидер приходит к выводу, что Запад, а прежде всего Соединенные Штаты, не имеет политической воли противостоять Владимиру Путину или иранскому режиму, он может использовать это как подтверждение тезиса о упадке Запада.

По мнению бывшего главы MI6, такой сценарий может подтолкнуть Пекин к опасным решениям.

Это может привести его к тому, что он сделает что-то, неправильно оценив ситуацию вокруг Тайваня или в другом вопросе, предупредил Мур.

Напомним, ранее говорилось, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет играть в собственную игру. Китайские власти настаивают: прежде чем привлекать КНР в такие переговоры, Вашингтон и Москва должны существенно сократить собственные арсеналы.

Также раньше Китай уже озвучил новую позицию по завершению войны в Украине. КНР призывает возобновить диалог и пойти на взаимные уступки ради войны России против Украины.

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