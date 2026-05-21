Си Цзиньпин может неожиданно полететь в КНДР: что стоит за визитом к Ким Чен Ыну

Лидер Китая Си Цзиньпин может посетить Северную Корею. Это будет его первая зарубежная поездка в этом году и первый визит в Пхеньян за последние семь лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

Когда Си Цзиньпин уедет в Северную Корею

По данным медиа, поездка в Северную Корею для встречи с Ким Чен Ыном может состояться уже на следующей неделе или начале июня. В то же время представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на регулярном брифинге в четверг заявил, что пока не располагает информацией для разглашения относительно предполагаемого плана визита.

Предположительный визит рассматривается как следующий шаг Пекина после последовательных саммитов в Китае с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров с Дональдом Трампом Си Цзиньпин договорился о системе «стратегической стабильности», чтобы контролировать конкуренцию и избегать внезапных санкций или пошлин со стороны США. В то же время Белый дом заявил, что лидеры договорились о ядерном разоружении Северной Кореи, хотя сам Пекин в своем отчете об этом ничего не упомянул.

На встрече с Владимиром Путиным китайский лидер назвал отношения с Россией лучшими в истории и вместе с ним подверг критике США. Однако Китай так и не подписал выгодное для Москвы соглашение о новом газопроводе, которое должно было вдвое увеличить экспорт российского газа в КНР.

Оценки экспертов и пределы влияния Китая

Аналитики отмечают, что визит в Пхеньян должен продемонстрировать Трампу и Путину уровень влияния Пекина на северокорейский режим. Доцент Гонконгского университета Брайан Вонг подчеркнул, что в условиях международной непредсказуемости Си Цзиньпин позиционирует КНР как центрального менеджера многополярного мира, способного вести диалог со всеми сторонами.

Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев также добавил, что Китай оказал значительное влияние и имеет возможность диктовать собственные условия, не требуя сделок любой ценой.

В то же время, эксперты указывают на ограниченность рычагов влияния Китая. Несмотря на многолетнее давление Пекина, КНДР продолжает развивать ядерную программу. Пхеньян углубил военное сотрудничество с Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что во время визита Ким Чен Ина в Китай в сентябре прошлого года Пекин вообще не упоминал о ядерном разоружении КНДР. Из-за этого появилось предположение, что Китай тайком признал Северную Корею ядерным государством.

Кроме этого, Китай сейчас воздерживается от решительных шагов по прекращению войн на Ближнем Востоке и в Украине. В частности, в отношениях с Ираном Пекин балансирует между стратегическими связями с Тегераном и экономическими интересами в Персидском заливе, приняв главу иранского МИД за несколько дней до визита Трампа.

С начала года Си Цзиньпин принял уже более десяти мировых лидеров. По данным Bloomberg, западные руководители сейчас приезжают в Пекин чаще всего за все время правления Си с 2012 года. Политолог Джа Ян Чонг отмечает, что подобная активность показывает Китай как важного и стабильного игрока в мире, особенно на фоне политической нестабильности в США.

