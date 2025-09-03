Си Цзиньпин намекнул Путину на возможность жить до 150 лет

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Глава Китая Си Цзиньпин поднял тему возможности продлить жизнь до 150 лет в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Bloomberg, частный разговор лидеров, который происходил по дороге на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, случайно попал в трансляцию.

Во время беседы с российским диктатором Си сказал, что «раньше люди редко доживали до 70 лет», но сейчас в этом возрасте «ты все еще ребенок».

В ответ Путин заявил, что, «благодаря развитию биотехнологий, человеческие органы можно будет постоянно пересаживать» — в результате «люди будут становиться все моложе и даже смогут достичь бессмертия».

На это Си заметил, что, «по прогнозам, шанс дожить до 150 лет есть уже в этом веке». На этом трансляция прекратилась.

Путину и Си сейчас 72 года, и никто из них не назначил возможных преемников.

При этом китайский лидер отменил ограничение, по которому должность председателя КНР можно было занимать не более двух пятилетних сроков, поэтому он вряд ли уйдет с должности в 2027 году, отмечает издание.

Владимир Путин, отбыв президентский срок четыре раза, «обнулился» через изменения в Конституции, чтобы получить возможность править Россией до 2036 года. К тому времени ему должно исполниться 84 года.

Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет.

Ранее газета The Times писала, что Путин прибегает к нетрадиционной медицине и регулярно принимает ванны с экстрактом крови из рогов, срезанных с живых оленей, поскольку это вещество якобы обладает молодильными свойствами и улучшает потенцию. Накануне стало известно, что Россия начнет поставлять оленей в Китай.

О том, что окружение Путина охвачено навязчивой идеей продления жизни, сообщали близкие к Кремлю источники «Медузы». По данным издания, в прошлом году один из близких к главе государства чиновников поручил российским ученым разработать средства против старения.

Также Путин приказал запустить национальный проект, в рамках которого в 2028-2030 годах, будут разработаны и внедрены «препараты, восстанавливающие стареющие клетки и их функции».

Напомним, в прошлом году в возрасте 77 лет умер основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон, который обещал долголетие российскому президенту Путину.