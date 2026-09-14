Си Цзиньпин отказался от ужина на саммите БРИКС: что разозлило лидера КНР

Си Цзиньпин досрочно покинул саммит БРИКС / © Associated Press

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Лидер Китая Си Цзиньпин отказался от участия в торжественном ужине, устроенном премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС. Возглавляемая индийским премьером встреча в Нью-Дели прошла на фоне попыток лидеров развивающихся стран найти общий язык и подписания размытого соглашения.

Об этом сообщает Independent.

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Си Цзиньпин проигнорировал ужин саммита БРИКС: какая причина

Площадка собрала представителей расширенного блока в сложный момент, когда два его члена — Иран и Россия — находятся в состоянии активных войн, а их союзники страдают от экономических сбоев и нестабильности. Несмотря на амбиции объединения, внутренние противоречия оказались слишком глубокими.

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Китайский лидер провел в столице Индии меньше суток и покинул саммит еще до воскресного обеда. Хотя его короткое общение с Моди продемонстрировало внешнюю вежливость и рукопожатие, оно обошлось без традиционных для индийского лидера дружеских объятий.

Си Цзиньпин воздержался от участия в официальном ужине, поскольку у участников саммита нет единой позиции относительно войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Это был первый визит главы КНР в соседнее государство за семь лет после разногласий 2020 года, которые подорвали доверие между двумя ядерными странами. На субботнем банкете Пекин вместо Си Цзиньпина представлял глава МИД Ван И.

Согласованная участниками 45-страничная Нью-Делийская декларация удивила аналитиков своей сдержанностью и показательным молчанием. В тексте нет ни одного упоминания о полномасштабной войне России против Украины, а слово «война» не упоминается вообще.

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Это стало существенным шагом назад по сравнению с декларацией 2025 года в Рио-де-Жанейро, где, по крайней мере, фиксировались национальные позиции стран и посреднические инициативы по украинскому вопросу. События на Ближнем Востоке освещены максимально нейтрально — без прямых упоминаний о США или Иране.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Западной Азии и, ссылаясь на наши соответствующие национальные позиции, призываем к максимальной сдержанности, а также к избеганию действий, которые могут еще больше обострить ситуацию», — говорится в тексте соглашения.

Единственным исключением стала относительно жесткая для документов блока фраза с осуждением действий против Ливана, где участники прямо призвали Израиль уважать суверенитет страны и соблюдать договоренности с ее правительством.

Аналитики объясняют такой осторожный формат сложностями в поиске консенсуса между 11 странами с кардинально разными геополитическими интересами. Аналитик Observer Research Foundation Харш В. Пант подчеркивает, что при наличии за столом России, Ирана и ОАЭ прямое обсуждение острых конфликтов становится практически невозможным.

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Впрочем, эксперт призывает не считать сухой документ признаком упадка БРИКС. Сам факт подписания по меньшей мере какого-то документа свидетельствует о том, что у этой организации растет уверенность в себе.

Теперь председательство в БРИКС переходит к Китаю, который примет следующую встречу. Индийский прецедент может задать тон будущей работе объединения, но эксперты убеждены, что Пекин из-за своих тесных связей с Москвой будет действовать иначе и вряд ли будет поднимать тему войны в Украине на следующем саммите.

Китай: последние новости

Напомним, Китай выстраивает стратегические отношения не только с действующим руководством Кремля, но и с российскими чиновниками и элитами, которые могут определять курс РФ после окончания правления Путина.

По данным The Wall Street Journal, Пекин активно вербует российских чиновников среднего звена, а Москва сознательно замалчивает случаи китайского шпионажа, опасаясь испортить отношения со своим главным экономическим и политическим спасательным кругом после введения западных санкций.

Как отмечает издание, КНР последовательно превращает Россию в более зависимого «младшего партнера», усиливая влияние в Центральной Азии и добиваясь финансовых уступок в отношении банка ШОС в пользу юаня. В долгосрочной перспективе РФ рискует окончательно утратить субъектность и превратиться в сырьевой придаток Китая.

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