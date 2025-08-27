Си Цзиньпин провел наибольшую чистку командования армии за 50 лет: что задумал Китай

Си Цзиньпин чистит армию / © Associated Press

Глава Китая Си Цзиньпин осуществил самую большую полвека чистку армии страны. Он отстранил десятки генералов от исполнения своих обязанностей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Еще в начале апреля 2025 года, во время традиционной церемонии высадки деревьев в Пекине, в которой участвует высшее руководство армии Китая, СМИ заметили отсутствие Хэ Вейдуна — второго по рангу военного в Народно-освободительной армии и давнего соратника Си Цзиньпина.

«Это стало сигналом, что он стал очередной жертвой масштабной чистки, которая уже отправила в отставку двух бывших министров обороны», — передает Bloomberg.

По данным Bloomberg, Си Цзиньпин устранил почти пятую часть генералов, которых сам назначал на руководящие должности. Ни один из его предшественников — ни Цзян Цзэминь, ни Ху Цзиньтао не прибегали к подобным «чисткам».

Такие действия главы КНР привели к тому, что Центральный военный совет (ЦВР) сократился до четырех членов вместо семи в начале третьего срока Си (наименьшее количество в постмаоистский период).

Почему Си «чистит» генералов

Как предполагают авторы материала, прежде всего, глава КНР таким образом борется с военной коррупцией. Ведь с первых лет правления Си признавал, что взяточничество и покупка должностей представляют угрозу армии и КПК.

Реформа армии также возможной причиной «чисток».

«Се стремится сделать НОАК способным „вести и выигрывать войны“, в частности против США или в случае вооруженного конфликта за Тайвань», — говорится в материале.

А еще аналитики отмечают, что чистки затрагивают даже тех генералов, которых лично поднял Си, что свидетельствует о стремлении тотального контроля над военным руководством.

Поэтому в сентябре на военном параде в Пекине политические эксперты будут внимательно следить не только за новыми образцами оружия, но и за тем, доверяет ли Си своим генералам в случае войны. После этого на IV пленуме УПК ожидаются новые кадровые решения.

«Несмотря на постоянные слухи, Си не дает сигналов о возможном назначении преемника. Вероятнее всего, он заполнит ЦВР ограниченным кругом оставшихся генералов в строю», — пишет Bloomberg.

Так, эксперты отмечают, что масштабная чистка может быть как признаком силы, так и проявлением слабости — Си вынужден держать под контролем даже тех, кого сам выдвинул.

Напомним, Китай отказался от предложения президента США Дональда Трампа об участии в ядерном разоружении вместе с США и Россией и назвал его «нереалистичным».

Также в КНР жестко ответили по требованию США прекратить закупки нефти у России. Пекин категорически отказался прекратить покупать нефть у РФ и Ирана, несмотря на давление Соединенных Штатов.