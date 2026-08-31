- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2696
- Время на прочтение
- 1 мин
Си Цзиньпин резко пошел против своих топ генералов: в Китае заговорили о госперевороте
Двух заместителей главы Центрального военного совета, возглавляемого лидером КНР Си Цзиньпином, уволили из-за якобы обвинений в коррупции.
Двух влиятельных офицеров Чжан Юся и Лю Чжэнли в высшем военном командовании Китая отстранили от должностей в государственном Центральном военном совете (ЦВС). Решение было принято на фоне слухов о заговоре.
Об этом сообщило китайское государственное агентство Xinhua, передает Reuters.
По официальной информации, решение принято по результатам расследований по подозрениям в серьезных нарушениях дисциплины и закона, начатых в январе этого года.
После отстранения от должностей Чжана и Лю остаются только два активных члена в бывшем совете из семи человек, включая самого президента Си Цзиньпина.
Чжан Юсь занимал должность второго по важности руководителя после Си. Он являлся заместителем главой ЦВС и членом элитного Политбюро Китая. Лю Чжэнли был членом ЦВС и начальником Объединенного штаба ЦВС.
Слухи о попытке переворота
Кадровые решения состоялись на фоне неподтвержденных сообщений о возможном сговоре против китайского лидера. The Spectator ранее писал, что 18 января Чжан Юся якобы направил военных в гостиницу Инсы на западе Пекина для задержания Си Цзиньпина.