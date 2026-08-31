Си Цзиньпин резко пошел против своих топ генералов: в Китае заговорили о госперевороте

Чжан Юсь / © Associated Press

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Двух влиятельных офицеров Чжан Юся и Лю Чжэнли в высшем военном командовании Китая отстранили от должностей в государственном Центральном военном совете (ЦВС). Решение было принято на фоне слухов о заговоре.

Об этом сообщило китайское государственное агентство Xinhua, передает Reuters.

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По официальной информации, решение принято по результатам расследований по подозрениям в серьезных нарушениях дисциплины и закона, начатых в январе этого года.

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После отстранения от должностей Чжана и Лю остаются только два активных члена в бывшем совете из семи человек, включая самого президента Си Цзиньпина.

Чжан Юсь занимал должность второго по важности руководителя после Си. Он являлся заместителем главой ЦВС и членом элитного Политбюро Китая. Лю Чжэнли был членом ЦВС и начальником Объединенного штаба ЦВС.

Слухи о попытке переворота

Кадровые решения состоялись на фоне неподтвержденных сообщений о возможном сговоре против китайского лидера. The Spectator ранее писал, что 18 января Чжан Юся якобы направил военных в гостиницу Инсы на западе Пекина для задержания Си Цзиньпина.

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