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Си Цзиньпин собирается в США: Трамп рассказал, о чем будет говорить с лидером Китая
Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит США 24 сентября. Президенты планируют обсудить развитие искусственного интеллекта и другие вопросы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты 24 сентября. Одной из основных тем переговоров станет развитие искусственного интеллекта.
Об этом Трамп сообщил в четверг, 23 июля, передает Reuters.
«Президент Си приезжает 24 сентября, и мы говорили об этом (искусственный интеллект), когда я был в Пекине, и мы снова будем это обсуждать», — сказал глава Белого дома.
Встреча после переговоров в Китае
Предстоящий визит Си Цзиньпина состоится после встречи лидеров во время поездки Трампа в Китай в начале 2026 года.
Тогда американский президент пригласил китайского лидера навестить Белый дом.
По словам Трампа, в ходе предварительных переговоров стороны уже обсуждали вопросы искусственного интеллекта, а в ходе новой встречи планируют продолжить диалог.
ИИ остается одной из ключевых тем
Искусственный интеллект является одним из направлений, где США и Китай конкурируют за технологическое лидерство. Обе страны активно развивают собственные системы ИИ, а также соревнуются в сфере полупроводников, вычислительных мощностей и инноваций.
Подробности предстоящей встречи и полная повестка переговоров пока не раскрываются.