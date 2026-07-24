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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Си Цзиньпин собирается в США: Трамп рассказал, о чем будет говорить с лидером Китая

Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит США 24 сентября. Президенты планируют обсудить развитие искусственного интеллекта и другие вопросы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Си Цзиньпин собирается в США: Трамп рассказал, о чем будет говорить с лидером Китая

Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты 24 сентября. Одной из основных тем переговоров станет развитие искусственного интеллекта.

Об этом Трамп сообщил в четверг, 23 июля, передает Reuters.

«Президент Си приезжает 24 сентября, и мы говорили об этом (искусственный интеллект), когда я был в Пекине, и мы снова будем это обсуждать», — сказал глава Белого дома.

Встреча после переговоров в Китае

Предстоящий визит Си Цзиньпина состоится после встречи лидеров во время поездки Трампа в Китай в начале 2026 года.

Тогда американский президент пригласил китайского лидера навестить Белый дом.

По словам Трампа, в ходе предварительных переговоров стороны уже обсуждали вопросы искусственного интеллекта, а в ходе новой встречи планируют продолжить диалог.

ИИ остается одной из ключевых тем

Искусственный интеллект является одним из направлений, где США и Китай конкурируют за технологическое лидерство. Обе страны активно развивают собственные системы ИИ, а также соревнуются в сфере полупроводников, вычислительных мощностей и инноваций.

Подробности предстоящей встречи и полная повестка переговоров пока не раскрываются.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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