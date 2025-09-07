Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

Речи лидера Китая Си Цзиньпина на ШОС, военном параде и вечернем приеме — его видение будущего мира, а именно установление тоталитарного режима.

Об этом рассказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире Эспрессо.

«Если охарактеризовать произнесенные речи, особенно Си Цзиньпина — и на ШОС, и на параде, и вечером на приеме, это претензия на новый мировой порядок. Эти пять принципов, объявленных им, — это видение будущего мира. Только нужно понимать: за этими „благими намерениями“ скрывается установление тоталитарного режима», — объяснил Бессмертный.

Он подчеркнул, что парад в Пекине являлся показом того, что Китай может силой обеспечить реализацию такого порядка.

«Обратите внимание: если иллюстрацией ШОС была тройка Си — Моди — Путин, то демонстрацией парада и силы — Си — Путин — Ким Чен Ин. Это совершенно разные сигналы. С таких внешних отражений нужно начать анализ», — отметил политик.

По его мнению, отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди оставаться на параде показывает, что эти события являются скорее демонстрацией, чем отражением реального единства. Однако недооценивать их нельзя, ведь речь идет о претензии на новое глобальное лидерство.

«Опасная составляющая кроется в переписывании истории. Нас убеждают, что не было антигитлеровской коалиции, а была победа России и Китая. Причем в Китае коммунистического, хотя реальной победой может считаться заслуга армии генерала Чан Кайши. Мао Цзэдун к этому не имел никакого отношения», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Пекин пытается приписать победу Коммунистической партии и лично Мао Цзэдуну.

«Все нарративы строятся вокруг оси „Россия и Китай“. Это опасно, потому что фактически нам навязывают „правильную историю“. На самом деле, это переписывание и паразитирование на памяти жертв Второй мировой войны. Такие приемы употребляли сталинский, нацистский и фашистский режимы. И нынешний рашистский тоже», — заявил он.

По словам Бессмертного, главный месседж в речах Си состоит в том, чтобы навязать обществу принцип: лучше погибнуть, чем сдаться.

«Это паразитирование в прошлом. А на фоне милитаризации, против которой якобы выступает Китай, это означает только одно — система готовится к войне», — подытожил политик.

Ранее сообщалось, что Центральное телевидение Китая (CCTV) потребовало удалить видео Reuters, на котором зафиксирован разговор главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Путина о возможности продления жизни до 150 лет и даже достижения бессмертия.

Мы ранее информировали, что представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Китай не оказывает военной поддержки агрессорке Российской Федерации.