Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" с Тайванем

Си Цзиньпин / © Associated Press

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Лидер Китая Си Цзиньпин назвал установление единства с Тайванем «непреклонной исторической миссией» Коммунистической партии. Он заявил о неизбежности этого процесса и призвал к мирному «воссоединению».

Об этом сообщает Reuters.

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«Ход истории невозможно остановить. Полное воссоединение должно произойти и обязательно произойдет», – сказал китайский лидер.

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Он подтвердил поддержку модели «одна страна — две системы», которая предполагает включение Тайваня в состав КНР с сохранением определенной автономии.

Тайваньский Совет по делам материкового Китая отверг это предложение. В ведомстве заявили, что ни правительство, ни жители острова не согласятся на такую модель, поскольку она будет означать подчинение авторитарным властям Коммунистической партии.

Во время этой речи Си не угрожал применением силы.

Ситуация вокруг Тайваня — последние новости

Советники президента США Дональда Трампа прогнозируют, что Китай может попытаться захватить Тайвань в течение следующих пяти лет. Такой шаг лидера КНР Си Цзиньпина грозит перекрыть Штатам доступ к микрочипам, необходимым для развития искусственного интеллекта. Американская экономика пока совершенно не готова к подобным последствиям.

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Напомним, во время закрытых переговоров с Трампом в Пекине 14 мая Си заявил, что вопрос Тайваня является важнейшим в двусторонних отношениях. Он строго предупредил: неправильный подход к этой теме чреват стабильностью, может привести к столкновениям и даже к военному конфликту между США и КНР. Аналитики подчеркивают, что китайский лидер фактически недвусмысленно предостерег Вашингтон «не играть» с этим вопросом.

После визита в Пекин Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости, отметив, что не хочет воевать в тысячах миль от дома, и призвал обе стороны «охладить ситуацию». Он подтвердил, что дискуссия по поводу острова была главным приоритетом для Си, но позиция Вашингтона остается неизменной.

Трамп предположил, что Китай вряд ли нападет на Тайвань во время его президентского срока, оценил уровень безопасности для жителей острова как «нейтральный» и добавил, что потенциальная продажа оружия Тайваню является хорошим козырем для дальнейших переговоров.

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