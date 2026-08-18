Си Цзиньпин не выступит в ООН во время визита в США / © Associated Press

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Китайский лидер Си Цзиньпин должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября в Вашингтоне, однако не планирует выступать на Генеральной Ассамблее ООН во время своего визита в США. Всеобщие дебаты ООН в Нью-Йорке стартуют 22 сентября.

Об этом сообщает Politico.

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Си Цзиньпин впервые за 11 лет едет в США и пропустит дебаты ООН

О том, что китайский лидер, вероятно, пропустит дебаты ООН, сообщили четыре источника, осведомленных о графике поездки. По их словам, визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты ограничится только переговорами в Белом доме.

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«Си должен прилететь, вероятно, поздно вечером 23 сентября — он не примет участия в Генеральной Ассамблее ООН — и вылетит 25-го. У него будет всего один день встреч в Белом доме, 24 числа», — отметил один из собеседников на условиях анонимности.

В Белом доме официально подтвердили визит китайского лидера на 24 сентября, но отказались комментировать другие возможные пункты программы в США.

В дипломатических кругах Вашингтона долго ждали, что Си воспользуется трибуной ООН, чтобы представить китайскую концепцию мирного глобального развития на фоне военной кампании США против Ирана.

«Когда впервые была объявлена дата саммита, 24 сентября, люди отмечали, что китайцы, возможно, предложили эту дату, чтобы он также мог поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН», — рассказал дипломат одной из стран ЕС в Вашингтоне.

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Он добавил, что дипломаты в Нью-Йорке также обратили внимание на отсутствие передовой группы из Пекина, которая обычно готовит такие визиты.

Ни посольство КНР в США, ни американское представительство при ООН в Нью-Йорке ситуацию не прокомментировали.

Впервые и в последний раз лично с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Си Цзиньпин выступал в 2015 году к 70-летию основания организации. В 2021 году, в разгар пандемии, он обращался к участникам в видеоформате, завуалированно вспомнив неудачу США в Афганистане и призвав развивающиеся страны ориентироваться на экономическую модель Китая.

«Это упущенная возможность для Си, поскольку Китай позиционирует себя как большого сторонника Устава ООН и бастион глобального управления, тогда как США вовлечены в войну в Иране и отступают на международном фронте», — считает бывший заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии в администрации Обамы Ричард Стенгел.

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Также он добавил, что для администрации Трампа это станет преимуществом, ведь не будет контраста между якобы поддерживающим ООН мировым государством и политикой «Америка превыше всего», которая безразлична к ООН.

Си Цзиньпину больше невыгодна война РФ против Украины

Напомним, новый трек переговоров о мире в Украине может начаться ближе к осени. Над ним могут совместно работать Европа и Китай, о чем свидетельствует и последнее коммюнике Пекина с призывом вернуться к дипломатическим контактам.

Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Си Цзиньпин уже получил от России все желаемое и понимает, что рынок ЕС является более надежным и прогнозируемым для китайского экспорта. Поскольку экономика РФ падает, Китай может давить на Владимира Путина по поводу замораживания войны, исходя из баланса собственных выгод.

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