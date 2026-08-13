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Сибига осудил визит Путина на оккупированный Итуруп: «Россия применяет один имперский сценарий»
Сибига резко раскритиковал визит Путина в оккупированный Итуруп.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил визит российского президента Владимира Путина на остров Итуруп, который Япония считает своей территорией. Дипломат назвал поездку провокацией и попыткой нормализовать российскую оккупацию.
Об этом Сибига написал в соцсети X .
«Москва понимает только язык силы. Агрессивный российский режим не ценит, не уважает и не отвечает взаимностью конструктивным шагам», — подчеркнул он.
Сибига подчеркнул, что ни один визит российского руководства не может изменить статус острова. По его словам, суверенитет Японии над Северными территориями основывается на исторических фактах и международном праве.
«Россия применяет один и тот же имперский сценарий повсюду. Она оккупирует чужие территории, милитаризует их, угрожает соседям, а затем пытается заставить мир воспринять незаконное как необратимое», — заявил Сибига.
Добавляется, что мы солидарны с Японией и глубоко ценим ее поддержку Украины.
Он также призвал международных партнеров осудить визит Путина, усилить изоляцию России и санкционное давление.
Отметим, что визит российского президента уже вызвал протест в Японии. Токио заявило, что Итуруп и другие Северные территории являются неотъемлемой частью Японии.
Напомним, после массированной атаки РФ на Украину Сибига призвал союзников Украины усилить давление на Россию и предоставить больше средств ПВО. Министр подчеркнул, что российские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам должны получать жесткий международный ответ. Он призвал партнеров ужесточить санкции против РФ и поддержать Украину дополнительными системами противовоздушной обороны.