Сибирского бизнесмена, публично исполнившего гимн Украины, признали виновным в "нацистской пропаганде": видео

В российском городе Тюмени молодой человек сыграл на уличном фортепиано гимн Украины и был обвинен в административном правонарушении.

Российский предприниматель Владимир Фофанов на набережной города Тюмени сыграл на уличном фортепиано мелодию украинского государственного гимна и выложил запись в соцсети. Поэтому его обвинили в “пропаганде нацизма ”.

Как сообщает издание "Настоящее время", Центральный районный суд Тюмени принял решение отправить мужчину под арест на 14 суток.

Владимир Фофанов был признан виновным в пропаганде “нацистской атрибутики” (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). В решении суда говорится, что он "под собственное музыкальное сопровождение выкрикивал лозунги запрещенных организаций УНА-УНСО и "Правый сектор" на набережной реки Тура возле "Конторы пароходства".

"Более того, мужчина выложил видеоролик о своем "концерте" в Интернет", — сообщили в пресс-службе суда.

На записи, которую действительно можно увидеть в сети микроблогов Twitter, видно, что Фофанов наигрывает одной рукой мелодию украинского гимна, однако никаких лозунгов при этом не выкрикивает.

Предприниматель из Тюмени Владимир Фофанов сыграл Гимн Украины на пианино ииии... был обвинен в пропаганде нацистской символики и арестован на 14 суток. pic.twitter.com/uRaMXvZSQE — О́сса (@Oce4ka) May 19, 2022

Как бы то ни было, молодой человек вынужден был признать свою вину и согласиться с решением суда.

Напомним, концерт российской рок-группы ДДТ в родном для ее лидера городе Уфе закончился для Юрия Шевчука неприятным разговором с российскими силовиками. Теперь ему грозит штраф.

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