"Сидел на полу и плакал": у Путина произошел нервный срыв после замены лекарств — Mirror

У президента РФ Владимира Путина случился нервный срыв, вызванный заменой лекарственных средств, применяемых для лечения онкологического заболевания.

Об этом сообщает The Mirror.

Несколько российских источников утверждают, что 70-летнему Путину заменили лекарство, которое он принимает для лечения онкологии, и что у него более серьезное заболевание, чем считает широкая общественность.

Независимых подтверждений этих слухов нет, но они обсуждаются в неофициальных российских СМИ.

"Он сейчас проходит третий курс лечения, — сказал Валерий Соловей, бывший профессор российской школы, в которой готовят разведчиков и дипломатов. — Два предыдущих были крайне неудачными".

В Telegram-канале "Генерал СВР", который, по всей вероятности, ведет российский ученый и в котором, как утверждается, публикуются инсайдерские данные из Кремля, появился пост о том, что состояние здоровья Путина ухудшается, он находится под постоянным контролем врачей и старается не очень утруждать себя государственными делами.

Во вторник, по данным СМИ, у Путина произошел нервный срыв. Сообщается, что вечером президентская охрана услышала странные звуки из комнаты президента. Однако на стук в дверь глава Кремля не отвечал. Через семь минут охрана вызвала медиков, которые решили войти в помещение.

"Путин сидел на полу у дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он, вероятно, пытался снять, и черный носок на правой ноге", — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле. Все из-за стресса и войны в Украине. До недавнего времени он, как известно, жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля пишет, что Путина регулярно "пичкают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение недавно подвергнутого ему рака поджелудочной железы.

Читайте также: