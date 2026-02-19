Сигнал бедствия над Ла-Маншем: самолет запросил экстренное приземление

Самолет Jet2 Boeing 737-800 подал сигнал бедствия над Ла-Маншем

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jet2, следовавший из испанского города Аликанте в шотландское Глазго, был вынужден совершить экстренное приземление в Бристоле из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Об этом пишет Mirror.

Сигнал бедствия над океаном

Первые два часа поездки рейса LS178 проходили абсолютно штатно. Однако ситуация кардинально изменилась, когда борт оказался в воздушном пространстве над проливом Ла-Манш. Экипаж неожиданно передал международный код экстренной ситуации Squawk 7700. Этот сигнал позволяет авиадиспетчерам мгновенно расчистить окружающее воздушное пространство и предоставить терпящему самолету абсолютный приоритет для быстрого приземления.

Сразу после этого воздушное судно приступило к резкому и быстрому снижению со своей крейсерской высоты и отклонилось от начального курса на Шотландию.

«Самолёт был направлен диспетчерами в аэропорт Бристоля для незапланированной посадки, где экстренные службы находились в состоянии готовности как мера пресечения, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа по прибытии», — отмечает издание.

Спасение жизни

Как только самолет коснулся взлетно-посадочной полосы в Бристоле, его уже ждали медики и кареты скорой помощи. Представители авиакомпании Jet2 впоследствии официально подтвердили журналистам, что смена маршрута была вынужденным шагом.

Причиной стала серьезная болезнь одного из пассажиров, которому понадобилась немедленная профессиональная помощь врачей, которую физически невозможно было оказать в воздухе. Точный диагноз и текущее состояние пострадавшего пока не разглашаются.

