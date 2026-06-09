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Об этом говорится в статье 5 канала.

20 мая, в преддверии парламентских выборов в Армении, РФ начала вводить ограничения на импорт из этой страны ряда товаров, включая овощи, зелень, фрукты, а также рыбу и цветы. Москва объяснила эти меры санитарными нарушениями, однако на деле они выглядят как инструмент экономического давления на фоне усиливающегося сближения Еревана с ЕС.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить немедленную финансовую помощь Армении на сумму более 50 млн евро. ЕС готов предоставлять Еревану новые торговые преференции. В то же время Евросоюз отбирает аналогичные льготы у Украины — страны, которая с 2022 ценой огромных жертв противостоит военной агрессии Москвы. Режим беспошлинного доступа украинских товаров на рынок ЕС прекратил действовать 5 июня 2025. Уже на следующий день ЕС восстановил пошлины и квоты на ряд украинских сельскохозяйственных товаров.

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Само обещание фон дер Ляйен данное Пашиняну про беспошлинный доступ на рынок ЕС выходит за рамки обычной логики принятия решений в Евросоюзе. Подобные меры не могут приниматься в ходе телефонного разговора и не входят в личную компетенцию председателя Еврокомиссии. Изменение таможенного режима, предоставление новых тарифных льгот или беспошлинного доступа требует обязательного правового оформления через Совет ЕС и Европарламент. Это прямо следует из правил формирования торговой политики ЕС, изложенных на официальной странице Еврокомиссии.

В случае с Арменией это важный нюанс: ведь ее исключили 1 января 2022 из системы торговых преференций ЕС (GSP/GSP+), поскольку больше не соответствовала критериям страны-бенефициара.

Политика фон дер Ляйен в отношении Южного Кавказа все больше выглядит не как сбалансированный подход ЕС, а как политически ангажированная и проармянская линия. Например, в 2020-2023 Азербайджан положил конец 30-летней армянской оккупации Карабаха и прилегающих районов. Тем самым Баку восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями в соответствии с резолюциями Совбеза ООН 822, 853, 874 и 884, требовавшими вывода оттуда армянских сил.

Южный Кавказ нуждается не в жестах, усиливающих чувство асимметрии, а в политике, способной удержать баланс между правом, безопасностью и ответственностью сторон. Если ЕС поддерживает Армению в ответ на российское давление, он должен делать это так, чтобы не производить впечатление выборочной приверженности и не подвешивать доверие других партнеров в регионе. Для Украины этот вопрос не второстепен: там, где международное право начинают применять в зависимости от политической симпатии, ослабевает сама основа, на которой держится украинская позиция.

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