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Сигнал для Баку или поддержка Еревана — как решение ЕС изменяет баланс в регионе
В политике ЕС по поводу Южного Кавказа важно не только то, как Брюссель поддерживает Ереван, но и то, как эти сигналы воспринимаются в Баку. После годов конфликта, споров вокруг границ и сложных переговоров, любой шаг в пользу одной стороны автоматически влияет на региональный баланс. Поэтому открытие европейского рынка для армянских товаров на фоне российского давления нельзя рассматривать как чисто экономическое решение. Для Азербайджана оно может выглядеть как еще одно проявление политической симпатии к Армении. А для Украины это напоминание: принцип территориальной целостности и равных стандартов не должен зависеть от того, кто в конкретный момент кажется Брюсселю более удобным партнером.
Об этом говорится в статье 5 канала.
20 мая, в преддверии парламентских выборов в Армении, РФ начала вводить ограничения на импорт из этой страны ряда товаров, включая овощи, зелень, фрукты, а также рыбу и цветы. Москва объяснила эти меры санитарными нарушениями, однако на деле они выглядят как инструмент экономического давления на фоне усиливающегося сближения Еревана с ЕС.
В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить немедленную финансовую помощь Армении на сумму более 50 млн евро. ЕС готов предоставлять Еревану новые торговые преференции. В то же время Евросоюз отбирает аналогичные льготы у Украины — страны, которая с 2022 ценой огромных жертв противостоит военной агрессии Москвы. Режим беспошлинного доступа украинских товаров на рынок ЕС прекратил действовать 5 июня 2025. Уже на следующий день ЕС восстановил пошлины и квоты на ряд украинских сельскохозяйственных товаров.
Само обещание фон дер Ляйен данное Пашиняну про беспошлинный доступ на рынок ЕС выходит за рамки обычной логики принятия решений в Евросоюзе. Подобные меры не могут приниматься в ходе телефонного разговора и не входят в личную компетенцию председателя Еврокомиссии. Изменение таможенного режима, предоставление новых тарифных льгот или беспошлинного доступа требует обязательного правового оформления через Совет ЕС и Европарламент. Это прямо следует из правил формирования торговой политики ЕС, изложенных на официальной странице Еврокомиссии.
В случае с Арменией это важный нюанс: ведь ее исключили 1 января 2022 из системы торговых преференций ЕС (GSP/GSP+), поскольку больше не соответствовала критериям страны-бенефициара.
Политика фон дер Ляйен в отношении Южного Кавказа все больше выглядит не как сбалансированный подход ЕС, а как политически ангажированная и проармянская линия. Например, в 2020-2023 Азербайджан положил конец 30-летней армянской оккупации Карабаха и прилегающих районов. Тем самым Баку восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями в соответствии с резолюциями Совбеза ООН 822, 853, 874 и 884, требовавшими вывода оттуда армянских сил.
Южный Кавказ нуждается не в жестах, усиливающих чувство асимметрии, а в политике, способной удержать баланс между правом, безопасностью и ответственностью сторон. Если ЕС поддерживает Армению в ответ на российское давление, он должен делать это так, чтобы не производить впечатление выборочной приверженности и не подвешивать доверие других партнеров в регионе. Для Украины этот вопрос не второстепен: там, где международное право начинают применять в зависимости от политической симпатии, ослабевает сама основа, на которой держится украинская позиция.