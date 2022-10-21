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Сигнал Китаю и России: в Аравийском море неожиданно появилась на поверхности атомная подлодка ВМС США

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Сигнал Китаю и России: в Аравийском море неожиданно появилась на поверхности атомная подлодка ВМС США

Фото: Twitter / CENTCOM

Американская подлодка с баллистическими ракетами типа "Огайо" редко появляется на поверхности, поэтому ее появление аналитики называют намеком для соперников США.

Атомная ракетная подлодка (SSBN) США, которую обычно не видят на публике, была замечена в международных водах Аравийского моря утром в четверг, 20 октября (по азиатскому времени).

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало ее фото в Twitter.

В сообщении говорилось, что глава CENTCOM генерал Майкл Курилла посетил подлодку USS West Virginia с баллистическими ракетами типа "Огайо" в международных водах Аравийского моря.

Подлодки такого класса нечасто обнаруживают свое присутствие. В редких случаях их можно увидеть в водах США или портах Великобритании, главного американского союзника.

Аналитики The Drive считают, что внезапное появление субмарины может являться сигналом для Китая, России или Ирана. Они считают, что атомная подлодка не случайно появилась во время 20-го съезда Коммунистической партии Китая, на котором китайский лидер Си Цзиньпин назвал воссоединение Тайваня с материковым Китаем "исторической миссией".

Также всплытие в Аравийском море может быть недвусмысленным намеком России и Ирану, сотрудничество которых в области вооружений США и их союзники пытаются прекратить.

Напомним, 17 октября НАТО начала ежегодные ядерные учения "Steadfast Noon", в ходе которых до 60 самолетов примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Северным морем и Британией.

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