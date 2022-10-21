Сигнал Китаю и России: в Аравийском море неожиданно появилась на поверхности атомная подлодка ВМС США

Американская подлодка с баллистическими ракетами типа "Огайо" редко появляется на поверхности, поэтому ее появление аналитики называют намеком для соперников США.

Атомная ракетная подлодка (SSBN) США, которую обычно не видят на публике, была замечена в международных водах Аравийского моря утром в четверг, 20 октября (по азиатскому времени).

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало ее фото в Twitter.

В сообщении говорилось, что глава CENTCOM генерал Майкл Курилла посетил подлодку USS West Virginia с баллистическими ракетами типа "Огайо" в международных водах Аравийского моря.

Всегда CENTCOM Commander embarked USS West Virginia Ballistic Missile Submarine pic.twitter.com/fv98lYhD89 — US Central Command (@CENTCOM) October 19, 2022

Подлодки такого класса нечасто обнаруживают свое присутствие. В редких случаях их можно увидеть в водах США или портах Великобритании, главного американского союзника.

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Аналитики The Drive считают, что внезапное появление субмарины может являться сигналом для Китая, России или Ирана. Они считают, что атомная подлодка не случайно появилась во время 20-го съезда Коммунистической партии Китая, на котором китайский лидер Си Цзиньпин назвал воссоединение Тайваня с материковым Китаем "исторической миссией".

Также всплытие в Аравийском море может быть недвусмысленным намеком России и Ирану, сотрудничество которых в области вооружений США и их союзники пытаются прекратить.

Напомним, 17 октября НАТО начала ежегодные ядерные учения "Steadfast Noon", в ходе которых до 60 самолетов примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Северным морем и Британией.

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