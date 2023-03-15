"Сигнал Путина о повышении ставок" — Данилов об сбитии россиянами MQ-9 Reaper над Черным морем

Сбитие россиянами американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper в нейтральных водах возле оккупированного Крыма является сигналом диктатора РФ Владимира Путина Западу, показывающим готовность повышать ставки.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Twitter.

По его словам, инцидент с американским беспилотником в Черном море был спровоцирован именно Россией. И это сигнал Путина.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, — это сигнал путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон", — написал Данилов.

Столкновение российского Су-27 с дроном США

14 марта российский истребитель Су-27 попытался перехватить беспилотник США MQ-9 в воздушном пространстве над водами вне морской акватории РФ. Один из российских самолетов ударил по винту MQ-9, в результате чего Военно-воздушным силам США пришлось затопить собственный дрон.

Американские военные, следившие за преследованием российскими истребителями Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, были в шоке. Су-27 кружили над Reaper и сливали на него горючее, чтобы возможно залить камеры беспилотника или повредить его датчики.

В Белом доме заявили, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки беспилотника MQ-9 Reaper не попали в чужие руки. Вчерашний инцидент в Вашингтоне назвали "уникальным", потому, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.

В связи с инцидентом посла РФ в США вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне. Его встреча с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид длилась около получаса.

Посол РФ, в свою очередь, заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами и что американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

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