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Сигнал Путину: для чего Трамп сделал заявление о ядерных подводных лодках
Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко сомневается, что подводные лодки, о которых говорил Трамп, действительно отправились ближе к границам РФ.
Заявление президента США Дональда Трампа о развертывании двух атомных подводных лодок для сдерживания России после опрометчивых угроз Дмитрия Медведева, вероятно, адресовалось российскому президенту Владимиру Путину.
Такое предположение сделал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире Радио NV.
«Думаю, что это был удобный повод сказать Путину: дорогой друг, ты переходишь через все возможные и не возможные границы», — отметил он.
По его словам, американский президент использовал формальное заявление Медведева, который, вероятно, ничего не решает, но формально занимает высокую должность — заместителя председателя Совбеза РФ, чтобы показать России «ядерные зубы».
При этом Владимир Огрызко сомневается, что подводные лодки, о которых говорил Трамп, действительно отправились ближе к границам РФ.
«Дежурство подводных ядерных лодок происходит постоянно, они могут менять точку своего пребывания, но слишком далеко заходить не могут, потому что это сразу будет иметь ответ с другой стороны», — отметил он.
По мнению украинского дипломата, заявление Трампа было дополнительным сигналом Путину, что американский президент «может дать по зубам, при том открыто и сразу».
«Это некий хороший сигнал Путину, что у тебя остается совсем немного времени», — отметил Огрызко.
Как сообщалось, Дональд Трамп заявил, что в ответ на «ядерные угрозы» Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок «в „соответствующих регионах“.
Ранее президент США резко ответил на угрозы Медведева относительно возможной войны с Вашингтоном. Он назвал российского политика «неудачным бывшим президентом», который «должен следить за своими словами».
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.