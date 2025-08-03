Сигнал Путину: для чего Трамп сделал заявление о ядерных подводных лодках

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Заявление президента США Дональда Трампа о развертывании двух атомных подводных лодок для сдерживания России после опрометчивых угроз Дмитрия Медведева, вероятно, адресовалось российскому президенту Владимиру Путину.

Такое предположение сделал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире Радио NV.

«Думаю, что это был удобный повод сказать Путину: дорогой друг, ты переходишь через все возможные и не возможные границы», — отметил он.

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По его словам, американский президент использовал формальное заявление Медведева, который, вероятно, ничего не решает, но формально занимает высокую должность — заместителя председателя Совбеза РФ, чтобы показать России «ядерные зубы».

При этом Владимир Огрызко сомневается, что подводные лодки, о которых говорил Трамп, действительно отправились ближе к границам РФ.

«Дежурство подводных ядерных лодок происходит постоянно, они могут менять точку своего пребывания, но слишком далеко заходить не могут, потому что это сразу будет иметь ответ с другой стороны», — отметил он.

По мнению украинского дипломата, заявление Трампа было дополнительным сигналом Путину, что американский президент «может дать по зубам, при том открыто и сразу».

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«Это некий хороший сигнал Путину, что у тебя остается совсем немного времени», — отметил Огрызко.

Как сообщалось, Дональд Трамп заявил, что в ответ на «ядерные угрозы» Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок «в „соответствующих регионах“.

Ранее президент США резко ответил на угрозы Медведева относительно возможной войны с Вашингтоном. Он назвал российского политика «неудачным бывшим президентом», который «должен следить за своими словами».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.

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