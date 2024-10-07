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Сикорский назвал, что запрещает Польше сбивать российские ракеты

Сикорский назвал, что запрещает Польше сбивать российские ракеты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

The Times пишет, что Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к возможному новому нападению РФ.

Польша "конституционно обязана" сбивать летящие в направлении ее территории ракеты, однако НАТО запрещает это делать.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, говорится в статье обозревателя The Times Эдварда Лукаса.

Как говорится в статье, если Россия вызывает у приграничных стран НАТО страх, то США – разочарование из-за своей нерешительной позиции.

"Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить столь же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них", – отметил автор материала.

По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, у Соединенных Штатов "есть средства, чтобы проводить реальные красные линии, если они этого хотят, почему мы не можем сделать это для НАТО?"

Лукас отметил, что хотя Польша, а также страны Балтии и Скандинавии надеются на победу Украины и оказывают огромную помощь, они опасаются, что победить может Россия благодаря ее численности.

"Как бы ни закончилась война, через несколько лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия... Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку", – указано в материале.

Напомним, 8 июля между Украиной и Польшей было заключено соглашение, которым было предусмотрено возможность перехвата российских ракет и дронов польскими силами в небе над Украиной, летящими в направлении Польши. Однако вскоре после этого в Минобороны Польши заявили, что не будут сбивать ракеты без согласования со всеми членами НАТО.

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