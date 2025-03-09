Сикорский ответил Маску, что будет в случае отключения Starlink для Украины

Илон Маск стал предоставлять услуги Starlink в Украине после того, как российские войска вторглись и закрыли наземные интернет-услуги и сети мобильной связи.

Отключение услуги спутниковой связи Starlink для Украины, о чем говорит медьярдер Илон Маск, стране – признак ненадежности поставщика. Так что понадобится другой.

Об этом говорилось в сообщении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в сети Х 9 марта.

Сикорский напомнил, что Starlinks оплачивает для Украины Министерство цифровизации Польши. И стоит это около 50 миллионов долларов в год.

"Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — написал польский министр.

Ранее владелец SpaceX Илон Маск, кроме того, что возразил, что компания продает России терминалы спутниковой связи Starlink, заявил, что украинский фронт может посыпаться, если он отключит Starlink.

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