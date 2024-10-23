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Сикорский предложил Шольцу радикальные изменения поддержки украинских беженцев

Сикорский предложил Шольцу радикальные изменения поддержки украинских беженцев

Радослав Сикорский заявил, что Германия не должна стимулировать украинцев оставаться за границей / Фото: Associated Press

По мнению польского министра, украинские мужчины должны защищать государство, а женщины — поддерживать экономику, вместо того, чтобы получать социальную помощь в Германии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил ему прекратить создавать финансовые стимулы для украинских беженцев, чтобы они возвращались на родину.

Об этом Сикорский рассказал в эфире TVP Info.

По мнению Сикорского, деньги, которые получают беженцы в Германии, стоило бы передавать непосредственно Украине.

"Я предложил ему [Шольцу – ред.], чтобы те деньги, которые выдаются на украинских беженцев в Германии — а там платят социальную помощь в 530 евро в месяц плюс жилье, что вместе может составить до 1200 евро — лучше было бы отдать Украине", – заявил польский министр.

Он добавил, что считает "нехорошим" стимулировать деньгами украинцев оставаться в Германии вместо того, чтобы мужчинам идти на фронт и защищать свою страну, а женщинам работать и платить налоги.

Напомним, Сикорский обвинил Россию в распространении дезинформации, кибератаках на учреждения и компании, незаконном пересечении польской границы и диверсиях по всей стране. Министр не исключает, что Польша может выслать из страны российского посла, "если диверсии продолжатся".

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