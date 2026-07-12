Сикорский раскрыл коварный план Путина по странам НАТО: что готовят в Кремле

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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В воскресенье, 12 июля, во время интервью в Риме министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России нет достаточных военных ресурсов для прямого вторжения на польскую территорию. В то же время чиновник предупредил, что Москва целенаправленно готовит ограниченную вооруженную провокацию, чтобы проверить решительность и готовность Североатлантического Альянса.

Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.

Подготовка провокаций и гибридная война

Комментируя информацию о возможном российском ударе в ближайшие месяцы, министр подтвердил, что Варшава знает о подготовке определенной провокации. По его словам, польские власти намеренно раскрывают эти намерения заранее, чтобы вынудить Кремль отказаться от своих агрессивных планов. Польша очень серьезно относится к угрозам, поскольку Россия много раз вторгалась на ее территорию за последние пятьсот лет.

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Кроме прямых военных угроз Москва уже более десяти лет ведет масштабную гибридную войну против западных стран. Ежегодно Россия тратит более миллиарда евро на пропаганду, кибератаки, диверсии и откровенное вмешательство во внутренние дела других государств. Для распространения ненависти, расизма и поляризации общества агрессор активно использует популярные социальные сети.

Провал путинской армии и вооружение Европы

Радослав Сикорский выразил абсолютную уверенность в том, что Владимир Путин не сможет победить в войне против Украины. Российская армия оказалась неспособна захватить даже Донбасс после почти тринадцати лет постоянных попыток. Киев не только избежал оккупации, но и стабилизировал фронт и создал мощную индустрию производства беспилотников мирового уровня.

На фоне этих событий Европа продемонстрировала неожиданное для Москвы единство, введя десятки пакетов санкций и предоставив украинцам огромные объемы помощи. Хотя европейские страны потеряли первые два года на восстановление оборонной промышленности, сейчас этот процесс наконец-то сдвинулся с места. Главная цель континента состоит в том, чтобы к 2030 году стать значительно менее зависимым от США в военной сфере.

Отсутствие страха и сильные союзники

Министр подчеркнул, что современная Польша больше не испытывает панического страха перед российской угрозой. Сегодня страна имеет прочную экономику объемом в триллион долларов и демонстрирует одни из самых высоких темпов роста на континенте. В случае гипотетического нападения польская армия готова дать жесткий отпор агрессору и заставить его отступить даже своими силами.

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Однако государство не остается наедине с этими вызовами, поскольку имеет надежных и мощных союзников в лице партнеров по НАТО. Отвечая на вопрос об отношениях с Италией, политик высоко оценил роль премьер-министра Джорджи Мэлони в защите верховенства права. Он назвал ее «хорошей европейкой», твердо отстаивающей ключевой принцип нерушимости государственных границ.

Напомним, во время пребывания в Париже Сикорский заявил, что Польша и Франция "уже четыре года являются мишенью для России" . Он напомнил, что тот факт, что Россия ведет гибридную и кибервойну как против Франции, так и против Польши, не секрет.

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