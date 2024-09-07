Сикорский рассказал, когда Польша будет сбивать российские ракеты над Украиной

Польша может вмешаться, если российские ракеты представляют угрозу украинским АЭС, ссылаясь на право на самооборону.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша имеет законное право сбивать российские ракеты, если они представляют угрозу украинским атомным электростанциям.

Об этом он сообщил в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о «красных линиях» Польши в отношении России и Украины, в частности, о возможности сбивания российских ракет в украинском воздушном пространстве, Сикорский привел пример возможной угрозы для атомных объектов в Украине.

Сикорский напомнил о произошедшей в Украине Чернобыльской катастрофе и предложил представить ситуацию, когда один из российских беспилотников или ракет, сбившись с курса, попадает не в Польшу или Румынию, как это уже случалось, а в одну из украинских атомных станций. Он подчеркнул, что, по его мнению, Польша должна помочь Украине оградить ее атомные электростанции от подобных инцидентов.

Журналистка спросила, считает ли Сикорский возможным, что польская система ПВО может сбивать ракеты на территории Украины, даже если они не пересекают польскую границу. Министр ответил, что это его личное мнение и юридически Польша имела бы право на самооборону в такой ситуации, но официальные решения по этому вопросу еще не принимались.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times отметил, что членство в НАТО не упраздняет ответственность каждой страны за защиту собственного воздушного пространства.

Читайте также: