Сикорский резко обратился к Путину: "На его месте я бы уже остановился"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента России Владимира Путина прекратить войну против Украины, отметив, что дальнейшее затягивание конфликта лишь усугубляет потери для российской экономики и армии.

Об этом глава польской дипломатии заявил в интервью CBS News.

По словам Сикорского, хозяину Кремля следует трезво оценить возможности и перспективы продолжения боевых действий.

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«Ему стоит задуматься: смогу ли я выдержать такие колоссальные потери для российской экономики и, очевидно, для российской армии ещё два года? На его месте я бы уже остановился», — заявил глава МИД Польши.

Сикорский также выступил с резким заявлением в отношении поведения авторитарных лидеров, отметив, что они часто пытаются договориться только тогда, когда ситуация становится критической.

«Проблема с диктаторами в том, что они всегда пытаются договориться уже после всего, когда становится слишком поздно», — подчеркнул польский дипломат.

Министр выразил убеждение, что именно осознание масштаба экономических и военных потерь может заставить Кремль пересмотреть свою позицию и ускорить завершение войны, которую Россия ведет против Украины.

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Напомним, в том же интервью глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива в войне больше не принадлежит государству-агрессору. Этап, когда Россия имела преимущество на поле боя, уже закончился.

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