Сикорский сделал неоднозначный комплимент Каллас: что пожелал

Радослав Сикорский / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский похвалил высокую представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас за ее жесткую позицию по отношению к России, использовав смелое сравнение.

Об этом свидетельствует его сообщение в социальной сети X.

Польский дипломат прокомментировал выступление Каллас, в котором она призвала западных партнеров прекратить унижаться Кремлю.

«Хотел бы я, чтобы некоторые мужчины обладали таким же мужеством (такие же яйца), как у нее», — написал Радослав Сикорский, выразив восхищение решимостью эстонской коллеги.

Сообщение Радослава Сикорского.

Поводом к такому заявлению стало заявление Каи Каллас об отсутствии у Москвы желания идти на конструктивные переговоры. Она подчеркнула, что союзники не должны выступать в роли просителей.

«Россия не хочет вступать ни в один диалог. Мы не должны унижать себя словами: „пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами“», — сказал Каллас в своем сообщении Антон Геращенко, на который и ответил Сикорский.

Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что частые звонки Дональда Трампа к Владимиру Путину вызывают многие подозрения. По ее словам, переговоры о мире в Украине сейчас остановились. При этом Каллас не подтвердила, есть ли какие-либо результаты после последнего разговора лидеров США и России.

