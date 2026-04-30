- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Сикорский сделал неоднозначный комплимент Каллас: что пожелал
Радослав Сикорский отреагировал на призыв Каллас прекратить унижаться Путину.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский похвалил высокую представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас за ее жесткую позицию по отношению к России, использовав смелое сравнение.
Об этом свидетельствует его сообщение в социальной сети X.
Польский дипломат прокомментировал выступление Каллас, в котором она призвала западных партнеров прекратить унижаться Кремлю.
«Хотел бы я, чтобы некоторые мужчины обладали таким же мужеством (такие же яйца), как у нее», — написал Радослав Сикорский, выразив восхищение решимостью эстонской коллеги.
Поводом к такому заявлению стало заявление Каи Каллас об отсутствии у Москвы желания идти на конструктивные переговоры. Она подчеркнула, что союзники не должны выступать в роли просителей.
«Россия не хочет вступать ни в один диалог. Мы не должны унижать себя словами: „пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами“», — сказал Каллас в своем сообщении Антон Геращенко, на который и ответил Сикорский.
Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что частые звонки Дональда Трампа к Владимиру Путину вызывают многие подозрения. По ее словам, переговоры о мире в Украине сейчас остановились. При этом Каллас не подтвердила, есть ли какие-либо результаты после последнего разговора лидеров США и России.