Сикорский сделал неожиданное заявление о финансировании Starlink для Украины

Министр сказал, что модули Starlink для Украины финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы спутникового Интернета Starlink для Украины финансировало и продолжает финансировать исключительно его государство.

Об этом сообщает "Польское радио".

Сикорский заявил, что во время международной встречи в формате "Рамштайн" планировалось обсудить вопрос о помощи для Украины.

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Министр иностранных дел сказал, что одним из ключевых факторов, гарантирующих, что украинцы смогут дальше эффективно защищаться от российских войск, это терминалы Starlink.

"Используемые в Украине модули Starlink не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, в июне сообщалось, что Минобороны США договорилось с компанией SpaceX о продлении контракта по предоставлению услуг Starlink в Украине. Контракт предусматривает предоставление доступа к Starlink и необходимому оборудованию, а также поддержку абонентов на согласованных условиях.

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